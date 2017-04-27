«Что за комиссия, создатель?» - так и хотелось спросить фразой из «Горе от ума» у Людмилы Фединой, когда я узнала, что она председатель комиссии по месту жительства при совете ветеранов (пенсионеров) Приволжского района. Почему не секция, не отдел или кружок? Решила обратиться к словарю. Слово латинское, в древнем Риме означало «собрание граждан для решений важных государственных вопросов». Вот оно что...



Казанский городской совет ветеранов (пенсионеров) объединяет семь районных ветеранских организаций, в том числе и Приволжского района. В районном, как и в городском совете ветеранов, 5 комиссий. Среди них организационно-методическая, социально-бытовая, которая консультирует, куда обратиться по вопросам ЖКХ, культурно-массовая, по работе с ветеранами и участниками ВОВ. Все они выполняют работу действительно государственной важности - помогают пенсионерам и делают их жизнь разнообразной, интересной. Большую работу по улучшению качества жизни пожилых людей района выполняет 5-я комиссия - комиссия по месту жительства, которую вот уже 25 лет возглавляет неутомимый активист Людмила Ильинична Федина.

Современный пенсионер - активный человек, привыкший еще на рабочем месте решать разнообразные проблемы. Уйдя на заслуженный отдых, он не хочет пассивного времяпровождения. Но круг его общения сужается, а пенсии для частых походов на выставки, концерты, спектакли не хватает. Хорошо, если есть хобби. А если нет? Вот тут и приходят на помощь различные организации, которые помогают пенсионеру адаптироваться в новом статусе.

15 лет существует при русском национально-культурном объединении Дома дружбы народов клуб лоскутного шитья «Казаночка». Его вдохновитель - та же Людмила Ильинична Федина, она и председатель ветеранской организации русского объединения. Рукодельницы собираются вместе, показывают друг другу свои изделия, делятся задумками, идеями, технологиями изготовления, организуют показы и выставки своих творений. Скучать некогда. К 15-летию клуба был проведен праздник, организована выставка.

Праздник двора тоже в компетенции комиссии по месту жительства. Его обычно проводят осенью, меняя каждый год место проведения. Последний раз такой состоялся в 10-м микрорайоне. Обычно садоводы и огородники там, на площадках между высотками, могут выставить выращенные своими руками овощи: пузатые кабачки, барыни-тыквы, сделать композицию из цветов. Любители петь, объединенные в хор ветеранов, устраивают небольшой концерт для жителей окрестных домов. Приходят мамы с ребятишками полюбоваться смешными пингвинами из баклажанов, собираются бабушки и подпевают хору, общаются, обмениваются новостями и опытом.

Проводится и праздник по случаю Дня пожилых людей, который называют Днем мудрых людей. Зимой пенсионеры активно участвуют в соревнованиях «Лыжня России». Объединенной командой третьего возраста участвуют в летней городской спартакиаде пенсионеров, в шахматных и шашечных турнирах, в соревнованиях по волейболу.

«Мы не только занимаемся своим досугом, хотя именно это основное наше направление, но и бытовые проблемы помогаем решать», - рассказывает Людмила Ильинична. А еще пенсионеры дружат со школами, приходят на классные часы. Среди ветеранов есть дети войны, которые рассказывают школьникам про свое детство, про то, как отстраивали страну после войны и разрухи, как не боялись трудностей.

Одной, даже такой активной, везде успевающей, Людмиле Ильиничне было бы не справиться со всеми делами. Она с удовольствием показывает альбомы, где отражена работа их комиссии, на фото представлены все ее помощники.

К слову, в Приволжском районе немало поселков, микрорайонов. У каждого есть свой куратор, который знает, чем живут там пенсионеры. Среди кураторов Мария Петровна Калашникова, Надия Абдулловна Сафина. Например, через Любовь Лысову осуществляется работа с 19-й гимназией и международной английской школой. За спорт отвечает Рукия Мухаметзяновна Иванова.

- Что значит отвечать за спорт? - спрашиваю я у Фединой.

- Звонить руководителям спорткомплексов, писать им письма с просьбой выделить пенсионерам время для посещения бассейна, занятий фитнесом и т. п. Нам идут навстречу, выделяют бесплатные часы, часто это раннее утро. Насчет экскурсий чаще договаривается Надежда Васильевна Шульгина из Салмачей. Она же ищет спонсоров для проведения мероприятий ко Дню Победы или Дню мудрых людей. Асия Мухаметшарифовна Ганеева с Фермы-2 отвечает за свой поселок, занимается билетами в театры и на концерты. А после того, как выделены места и получены билеты, надо найти желающих пойти на тот или иной спектакль. И снова активисты берут в руки телефоны, звонят в библиотеки микрорайонов. Теперь там не только выдают читать книги, библиотеки выполняют еще и роль культурных и досуговых центров. Интересные предложения поступают и от дворцов и домов культуры. А еще открылись в соответствии с городским проектом «Жизнелюб» клубы, кружки, секции по интересам. Пенсионеры теперь посещают индивидуальные компьютерные занятия в Центральной библиотеке.

Наиболее активных членов пенсионерских сообществ стараются поощрять билетами в театр, предлагают экскурсии. Все правильно, ведь старшее поколение, выросшее в советские годы, помнит принцип «От каждого - по способностям, каждому - по труду», то есть по вкладу в общее дело, в дело для людей.

А дело не дает людям стареть, поддерживает жизненный тонус. 82-летней Людмиле Ильиничне под силу нести такой груз на плечах - отвечать за благополучие пенсионеров района. «Это придает силы, если знаешь, что нужен людям», - считает она и оформляет альбомы о проделанной работе. Она научилась делать поздравительные открытки для юбиляров, сама пишет сценарии праздников и мечтает научиться создавать свой сайт. Она была членом жюри на республиканском конкурсе школьных проектов, который проходил в 78-й школе. «Есть у нас хорошие ребята, - такой вывод сделали она и все члены жюри. - Неплохая молодежь идет на смену».

- Сложно организовать поездку для ветеранов? - спрашиваю я ее.

- Надо договориться насчет автобусов в автопарке. Там идут навстречу - выделяют машины, значит, можно ехать на экскурсию. Теперь договориться бы насчет бесплатного обеда для участников экскурсии. Пока получается. Были мы с пенсионерами района в Пестрецах, в Музее Героя Советского Союза Гаврилова, того, который защищал Брестскую крепость и чье имя носит улица нашего города, побывали на страусиной ферме, в Ленино-Кокушкино, в краеведческом музее в Тетюшах и усадьбе Молоствовых, в Музее Максима Горького в Красновидово, в Музее Габдуллы Тукая в Кырлае, в Свияжск и Болгар ездили.

А бывает и так, что собираются пенсионеры в уютном зале на первом этаже Дома дружбы народов, отмечают вместе дни рождения, Новый год, 8 Марта. И тут не обходится без фантазии Людмилы Ильиничны. Она выступает и как сценарист вечера, и как ведущая. Однажды на праздник к пенсионерам пригласили театр моды. Вечер превратился в демонстрацию модной одежды и ее обсуждение. А мастер мыльных пузырей вызвал восторг не только у учащихся международной школы, исполнявших на вечере полонез, но и у всех присутствующих.

Да, кажется, теперь понятно, почему назвали комиссией такое подразделение в большой организации. Читаю в словаре еще одно значение - «трудное дело, тяжелое поручение» - так в просторечии объясняли это слово. Конечно, нелегко заниматься досугом, бытом и культурным ростом пенсионеров, до которых у государства не доходят руки. Может, бесплатные экскурсии или билеты в бассейн, которые вручают наиболее активным из них, и есть та самая долгожданная прибавка к пенсии? А еще ветеранам Казани необходимо свое помещение, свой дворец, какие есть во многих городах Поволжья и которых никак не дождутся наши отработавшие много лет на благо всей страны пенсионеры. Вот развернули бы там работу активисты, чтобы не дать никому скучать и стареть.