Презентация фильма «Время большой политики», рассказывающего о становлении парламентаризма в Татарстане, состоялась 27 июня в Москве, в Полномочном представительстве Республики Татарстан в Российской Федерации.



С инициативой провести официальное представление документального кино российской общественности выступил авторский коллектив фильма, сообщает пресс-служба Госсовета РТ. На мероприятие были приглашены Председатель

Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, представители Совета Федерации и Государственной Думы ФС РФ, региональные парламентарии, участники исторических событий, о которых рассказывается в фильме, представители массмедиа.

Фильм, созданный творческой группой российских кинодокументалистов, через призму фактов и воспоминания современников рассказывает об эпохе трансформации и перемен начала 1990-х годов, о том, какое влияние те события оказали на современный облик страны и ее регионов.

Предваряя просмотр кинокартины, Фарид Мухаметшин вкратце рассказал присутствующим о сложном и ответственном пути, который пришлось пройти депутатскому корпусу республики в первой половине 1990-х годов. «Именно в те годы в Татарстане начала создаваться прочная правовая основа парламентаризма, стали закладываться традиции высокого профессионализма, ответственности и толерантности, которые стали неотъемлемым условием работы парламентариев всех последующих созывов», - подчеркнул глава парламента республики.

Председатель Государственного Совета также отметил большой вклад Минтимера Шаймиева в становление нового типа парламентской культуры.

Участники презентации высоко оценили профессиональные подходы авторов фильма, сумевших объективно отразить непростой период новейшей истории республики, представить палитру существовавших тогда мнений в Верховном Совете Татарстана и в руководстве страны.

Присутствующий на церемонии показа Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников отметил, что Государственный Совет Татарстана - один из самых технологичных парламентов не только в России, но и во всем мире. «В рамках существующего соглашения между парламентами Татарстана и Московской области мы воспользовались опытом наших коллег из Татарстана во многих сферах, а теперь уже у нас его изучают наши зарубежные коллеги», - подчеркнул Алексей Шапошников в своем выступлении.