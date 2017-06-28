Театральный Сабантуй - 2017 состоялся в селе Лесхоз Сабинского района Татарстана.



Проводится он с 2005 года. Первый Сабантуй прошел в легендарной деревне Альдермыш Высокогорского района. Потом актеры и сотрудники государственных театров республики отмечали праздник плуга в Арском, Пестречинском районах, Казани, Буинске и Набережных Челнах.

Сабинский район принимает театральный Сабантуй в третий раз. Каждый год этот творческий праздник собирает до 3 тысяч участников и гостей - артистов и поклонников театра. Организаторами мероприятия являются Министерство культуры РТ, Татарский государственный театр драмы и комедии им. К.Тинчурина, администрация Сабинского района РТ.

Актеры с удовольствием бьют глиняные горшки с завязанными глазами, бегают в мешках, поднимают гири, участвуют в других традиционных состязаниях и конкурсах. Конечно, гвоздь программы любого Сабантуя - соревнования по национальной борьбе корэш.

В разные годы абсолютными батырами театрального Сабантуя становились артисты Тинчуринского театра Алмаз Фатхуллин и Харис Хуснутдинов, представитель театра им. Г.Камала Минвали Габдуллин и другие актеры. Победителю вручали барана и главный приз - автомобиль. В этот раз абсолютным батыром театрального Сабантуя стал актер казанского театра кукол «Экият», заслуженный артист РТ Юрий Чуктиев. Кстати, Юрий Яковлевич уже второй раз становится сильнейшим в этом турнире батыров.