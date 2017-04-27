122 человека воспользовались услугой комментирования матчей Кубка конфедераций для слабовидящих, которая используется на стадионах турнира. 169 человек взяли напрокат инвалидные кресла.



Об этом в ходе пресс-тура на «Казань-арену» рассказала директор департамента устойчивого развития оргкомитета «Россия-2018» Милана Верхунова, сообщает ИА «Татар-информ».

По ее словам, комментарии для слабовидящих дают на русском языке. «Но к чемпионату мира мы постараемся организовать перевод сразу на нескольких языках», - отметила она.

О заботе об инвалидах, 564 из которых посетили матчи Кубка конфедераций в четырех городах, рассказал капитан местной команды по баскетболу для колясочников Андрей Чугунов.

«Есть специальные парковки. Сопровождают до лифтов, помогают найти свое место, с которого, кстати, отличный обзор. Организованы туалеты, специальные подъезды к точкам питания», - сообщил он.

Помимо всего прочего на стадионе предусмотрены места и для людей с повышенной массой тела.