Дополнительные бесплатные поезда, которые следуют между Санкт-Петербургом, Казанью и Москвой, будут делать промежуточные остановки с посадкой-высадкой пассажиров во Владимире и Твери.



Остановку во Владимире будут делать поезда 435Г и 193Г, следующие из Казани на финал Кубка конфедераций - 2017 в Санкт-Петербург 1 июля, сообщается на сайте АНО «Транспортная дирекция - 2018». Остановка в городе Владимире будет превышать 30 минут.

Остановку в Твери будут делать поезда из Санкт-Петербурга до Москвы (169А и 165А). На поезде 166А, который направляется из Москвы в Санкт-Петербург, болельщики также смогут попасть на финал Кубка конфедераций. Остановки в Твери будут проходить ночью. Длительность их не будет превышать 2 минут.

Дополнительную информацию об остановках в пути следования этих поездов можно получить на сайте tickets.transport2018.com. Там же болельщики могут оформить бесплатный проезд на указанных поездах с возможностью посадки и высадки во Владимире и Твери.

Всего во время проведения матчей назначено 262 бесплатных дополнительных железнодорожных состава, которые курсируют между всеми четырьмя городами-организаторами до 4 июля.