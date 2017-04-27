До конца лета будет сдан один из проблемных домов ГК «Фон» - дом №3 в ЖК «Молодежный». Также готовится к сдаче блок из трех подъездов в ЖК «Царицынский бугор».



Об этом мэр Казани Ильсур Метшин сообщил дольщикам ГК «Фон», побывав в минувшую среду на стройплощадках объектов. В целом, по словам градоначальника, предполагается, что из 25 проблемных домов к концу года 7 будут сданы.

Инспекцию хода работ на объектах долевого строительства мэр города начал с 5-подъездного дома на 241 квартиру ООО «Царицынский бугор» по ул. Фучика, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Первый заместитель руководителя исполкома

Азат Нигматзянов сообщил Ильсуру Метшину о том, что дом предполагается сдать блоками. На сегодня найдено решение по трем подъездам на 144 квартиры, которые планируется ввести в эксплуатацию в первую очередь. Он отметил, что есть соглашение между застройщиком, подрядчиком и инициативной группой дольщиков, в котором прописаны источники финансирования. На завершение объекта и дофинансирование оставшихся работ планируется направить и высвободившиеся активы ГК «Фон».

Градоначальник осмотрел одну из квартир дома. Ильсур Метшин отметил высокую степень ее готовности. Азат Нигматзянов обратил внимание на то, что некоторые квартиры еще требуют доработки. В целом все три подъезда находятся в одинаковом состоянии - закрыта кровля, заизолированы окна, устанавливаются лифты. Для сдачи дома необходимо завершить строительство паркинга, провести благоустройство, решить вопрос с сетями.

Первый заместитель руководителя исполкома пояснил, что на сегодня решен вопрос с Казанскими электрическими сетями, но остается вопрос по теплу. «Понимание есть, с »Татэнерго« мы находимся в диалоге. Есть поручение Президента РТ, они его выполняют, решение будет найдено», - заверил дольщиков Ильсур Метшин.

Галина Никифорова, одна из дольщиц ГК «Фон», рассказала, что ожидает сдачи дома уже не один год. «Я приобрела квартиру в третьем подъезде в феврале 2012 года. С декабря 2012-го оформлен договор долевого участия. Дом обещали сдать в первом квартале 2014 года», - вспоминает она. По словам дольщицы, работы на объекте активизировались 16 апреля. «После встреч у Президента РТ и достигнутых договоренностей, при поддержке властей и правительства мы смогли сделать шаг навстречу друг другу, дольщики согласились покупать парковки, чтобы какой-то актив создать для возобновления строительства», - отметила она.

Мэр Казани выразил надежду на то, что до конца года дольщики 144 квартир смогут приступить к ремонту своих новых жилищ - квартиры будут сданы в черновой отделке. «Посмотрели готовность дома. Движение хорошее, видим объем работ, - сказал Ильсур Метшин. - Основные работы сейчас - подключение сетей. Небольшой блок вопросов есть в самих квартирах, но основные работы - благоустройство, детская и спортивная площадки, дорога и озеленение. В целом три подъезда до конца года, думаем, сдадим».

После этого Ильсур Метшин побывал в ЖК «Молодежный». Жилой комплекс включает в себя пять домов. Дом №4 на 231 квартиру был введен в эксплуатацию осенью 2015 года. В высокой степени готовности находится двухподъездный дом №3, который осмотрел градоначальник. Почти полностью готовы 96 квартир из 112. В оставшихся 16 квартирах еще ведутся штукатурные работы, после чего будут заливаться полы. Каждую неделю за ходом работ приходит смотреть инициативная группа дольщиков, и замечания, если таковые возникают, устраняются по мере работы.

«96 квартир находятся уже в том состоянии, в котором будут переданы дольщикам. Завершается строительная часть, август уйдет на пусконаладку, подключение сетей и на сдачу дома и получение официальной документации», - сообщил дольщикам градоначальник.

Одна из дольщиц Анна Сабирова подтвердила, что работы на объекте ведутся. «Сдача дома должна была состояться в 2013 году. С 2014-го стройка встала, и мы уже не надеялись, что получим свои квартиры, - отметила она. - С 2016 года началось движение». Дольщица рассказала, что дом находится под постоянным контролем первого заместителя руководителя исполкома, с февраля совершаются еженедельные объезды. «Мы видим проведенную работу, объем большой, надеемся на сдачу», - сказала Анна Сабирова.

«По домам «Фона» и «Свея» движение есть. Конечно, хотелось бы обрадовать не только вас, но и другие дома, - отметил Ильсур Метшин. - На начало года у нас было 25 домов обманутых дольщиков. 4 дома сдали, еще 3 готовятся к сдаче. К концу года, мы думаем, из 25 домов останется 17. Вы будете в числе тех, кто заселится».