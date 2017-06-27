Артуро Гарсия из мексиканского города Пуэбло, сказал жене, что пошел за сигаретами, после чего улетел в Россию на Кубок конфедераций.

Историю болельщика рассказал портал Sports.ru. Неравнодушный к футболу житель Мексики сказал жене, что выйдет в супермаркет за сигаретами, после чего собрал сумку и «рванул» в Россию, транзитом через Германию. Мужчина остановился в Казани, где и провел весь групповой этап турнира. Фанат еще не знает, как отреагировала его жена – видимо Артуро ждет «теплый» прием в Мексике.