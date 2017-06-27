Сейчас 46 704 жителям Татарстана выезд за границу закрыт. Данная цифра почти в два раза превысила значение аналогичного периода прошлого года – 46 704 против 24 298 ограничений. За 5 месяцев 2017 года снято 9292 ограничения в связи с оплатой долга и по иным основаниям.

Ограничение в выезде является действенной мерой, которая стимулирует граждан к погашению долгов. В отношении гражданина может быть вынесено ограничение в праве выезда из страны, если сумма его долга достигла отметки в 10 тысяч рублей.

Приставы Татарстана рекомендуют жителям республики заблаговременно получать сведения о наличии задолженности, поскольку отмена ограничения занимает определенное время. Это особенно актуально в сезон отпусков. Проверить наличие или отсутствие задолженности можно в электронном сервисе «Банк данных исполнительных производств», который находится на официальном сайте Управления ФССП России по РТ.

Узнать, имеется ли в отношении Вас ограничение на выезд можно в районном отделе судебных приставов по месту жительства, уточняют в пресс-службе Управления ФССП России по Республике Татарстан.