Ограничение в выезде является действенной мерой, которая стимулирует граждан к погашению долгов. В отношении гражданина может быть вынесено ограничение в праве выезда из страны, если сумма его долга достигла отметки в 10 тысяч рублей.

Приставы Татарстана рекомендуют жителям республики заблаговременно получать сведения о наличии задолженности, поскольку отмена ограничения занимает определенное время. Это особенно актуально в сезон отпусков. Проверить наличие или отсутствие задолженности можно в электронном сервисе «Банк данных исполнительных производств», который находится на официальном сайте Управления ФССП России по РТ.

Узнать, имеется ли в отношении Вас ограничение на выезд можно в районном отделе судебных приставов по месту жительства, уточняют в пресс-службе  Управления ФССП России по Республике Татарстан.