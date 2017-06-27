В Казани драматически для чемпионов Европы завершился первый полуфинал Кубка конфедераций - 2017. Завершился он победой сборной Чили в серии послематчевых пенальти.

Ни разу не смогли пробить голкипера чилийцев Браво. С блеском вратарь провел 90 минут основного времени и еще полчаса дополнительного, а в серии пенальти выдал на бис еще три прыжка в вечность, отразив все удары португальских кудесников мяча.

Таким образом, португальцы, будучи безусловными фаворитами турнира, вынуждены будут почти год слышать в свой адрес упреки. А чилийцам и праздновать-то некогда - уже 2 июля в Санкт-Петербурге им играть финал с победителем полуфинала Мексика - Германия (на момент подписания номера результат матча был еще неизвестен). А Криштиану Роналду, не дожидаясь окончания турнира, отбыл домой сразу после игры. Так что в матче за третье место в Москве его не будет.

Как же так получилось? Во-первых, победу сборной Чили вряд ли в должной мере следует считать сенсацией. У южноамериканской команды также были свои козыри, и на этот раз, пусть и в футбольной лотерее, но удача улыбнулась не звездному португальцу, а ирокезу Видаля и рукам Клаудио Браво. Да и болельщиков чилийцев на полуфинал приехало изрядно, пусть и уставших от российских просторов, но все же страстных и жаждущих победы.

Да, под конец основного времени матча было видно: чилийцы откровенно устали и уже не могут выдерживать тот высокий темп, что предложили им по ходу португальцы. Роналду очень старался, но не попал со штрафного в створ ворот и лишь сумел выдать филигранный пас, который запорол новоиспеченная звезда Андре Силва. За пререкания с арбитром, кстати, он получил заслуженный «горчичник».

Впрочем, в первом тайме футбол был равным, и предпочтения нельзя было отдать ни одной из команд. Между тем португальцы очень хотели выиграть - на поле появился Бернарду Силва, которого еще вчера все называли безнадежно травмированным. Бились, ложились костьми, но самый-самый голевой момент в игре пришелся все же на чилийцев, когда дважды мяч попадал в одной атаке в каркас ворот.

Но решалось все в серии пенальти, хотя Казань в дополнительное время еще раз вошла в историю - впервые в мировом футболе была проведена на официальном соревновании ФИФА четвертая замена.

А в серии пенальти значительно повысил свою трансферную стоимость голкипер чилийцев Клаудио Браво. Три игрока португальцев, находясь в здравом уме и трезвой памяти, умудрились не забить. Слава богу, до позора Роналду дело просто не дошло - он должен был исполнять удар пятым.

Радость, которую испытали в тот момент чилийцы, находящиеся на «Казан-арене», словами передать невозможно. Это отдаленно напоминало рык льва, ликующего над своей бездыханной жертвой.

Казань пела и гуляла еще долго - болельщики прощались с гостеприимной землей Татарстана - как минимум на год. Отовсюду слышались возгласы благодарности: «Грацие, Казан!»

Да, столица РТ прощается с Кубком конфедераций. Постепенно будут разъезжаться гости, но праздник футбола навсегда останется в истории Казани и памяти горожан - вот главный итог нашего турнира.