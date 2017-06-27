Об этом сегодня рассказал директор академического государственного театра оперы и балета имени М. Джалиля Рауфаль Мухаметзянов.

По его словам, все постановки, показанные на Kazan Classic Fest, проходят с полным аншлагом: наполняемость зала зрителями – стопроцентная. Напомним, в Казани в рамках международного музыкального фестиваля Kazan Classic Fest для гостей Кубка конфедераций были подготовлены три оперы и два балета.

На сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени М. Джалиля прозвучали «Аида» и «Трубадур», были показаны шедевры классического балета «Лебединое озеро» и «Дон Кихот». В рамках фестиваля также состоялись концерты Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.