По словам главы FIFA, в России получился футбольный праздник.

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино высоко оценил уровень организации Кубка конфедераций по футболу 2017 года. Напомним, что Кубок конфедераций стартовал 17 июня, а завершится 2 июля. Матчи турнира проводятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

«Турнир в России проходит хорошо. Я увидел полную картину. Все стадионы отличные и красивые, публика на них ходит, хорошая организация», - сказал Инфантино.