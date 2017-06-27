Современный и обновленный, отвечающий всем требованиям СанПиНа и безопасности, комфортный детский оздоровительный лагерь «Родничок» открыли накануне после капитального ремонта для детей Лениногорского детского дома, сообщает ИА «Татар-информ».

Ремонтные и строительные работы осуществлялись в рамках республиканской программы по ремонту детских оздоровительных лагерей при финансовом участии ПАО «Татнефть» и при поддержке депутатского корпуса Татарстана в течение двух лет.

В распоряжении ребят два спальных корпуса: один для детей дошкольного возраста, второй – школьного, столовая, медицинский пункт, летняя эстрада, спортивные и игровые площадки.

«Республика дала стартовый капитал, порядка 5 миллионов рублей. В общей сложности более 12 миллионов вложило ПАО «Татнефть». В результате Лениногорский детский дом получил современный, отвечающий всем требованиям СанПиНа и безопасности, комфортный детский оздоровительный лагерь. Это знаковое событие для всего Татарстана», - отметила на торжественном открытии лагеря заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима.

В церемонии также приняли участие мэр Лениногорска Рягат Хусаинов, председатель Попечительского совета детского дома, начальник НГДУ «Лениногорскнефть» Рафаиль Нурмухаметов, члены Попечительского совета, директора детских домов и школ-интернатов, замещающие родителей семьи, конечно же, выпускники и воспитанники данного учреждения.