Предстоящие выходные и начало следующей недели вновь ознаменуются дождями, местами грозами, усилением ветра.

С 27 июня по 6 июля средняя температура ожидается на один градус ниже нормы. Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». Май и июнь выдались не совсем стандартными для нашего региона. В мае температуры оказались на 2 градуса ниже нормы, а вот в июне – на 2-3 градуса ниже нормы.

Для последних нескольких лет сложившаяся ситуация не является характерной. Однако ранее такое уже встречалось.