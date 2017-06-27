Центральный защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия перешел в московский «Локомотив» - клубы Казани и Москвы договорились о его выкупе железнодорожниками за 2,5 миллиона евро. Контракт Кверквелии и «Локо» рассчитан на 4 года.