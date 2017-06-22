Овен

Не исключен прорыв в карьере - для этого у вас есть и огромное желание, и достаточный уровень квалификации. Главное - не форсировать события и не терять чувство меры. Вам удастся быстро и без потерь решить сложный семейный вопрос. Одинокие могут встретить человека своей мечты.

Телец

Эта неделя - удачное время для масштабных проектов, поскольку усилится ваш энергетический потенциал, возрастет работоспособность. Окружающие будут настроены к вам благожелательно, не исключена помощь со стороны друзей. Но возможно и противодействие одного из коллег.

Близнецы

Вам необходимы смелые решения, поэтому призовите на помощь воображение и способность предвидения. Вполне вероятно, что удастся узнать некую тайну, прояснить какой-то загадочный вопрос. Это приведет к тому, что вам придется заинтересоваться делами других.

Рак

Будьте терпеливы и сдержанны в своих желаниях и стремлениях как на работе, так и дома. Полезнее будет действовать осторожно и незаметно. Запланированное на эту неделю удастся реализовать лишь через некоторое время. Сложности в личной жизни можно устранить, воспользовавшись советом родителей.

Лев

Не исключены перемены почти во всех сферах жизни, причем стремитесь к самому лучшему варианту, не довольствуясь посредственным результатом. Осторожнее следует действовать в области межличностных отношений. Не исключены временные финансовые трудности.

Дева

Вас заинтересуют философские вопросы, вы задумаетесь о поиске идеала - человека, который станет для вас близким и поможет выработать свод правил поведения в жизни. При общении с новыми знакомыми приобретете бесценный опыт, а вот кто-то из близких друзей вас подведет.

Весы

Не следует заниматься лишь текущими делами, на этой неделе лучше попытаться реализовать один из своих масштабных проектов. Отношения с любимым перейдут на новый этап. Спорный вопрос - наследства, покупки-продажи недвижимости - решится с минимальными для вас потерями.

Скорпион

Отличное время для восстановления мира в семье. Ваши осторожные шаги на пути к этому будут мудры и одобрены теми, кто в этом заинтересован. Работа особого беспокойства не принесет, тем более что в связи с сезоном отпусков наблюдается затишье и понижение деловой активности.

Стрелец

На первый план выйдут вопросы вашего здоровья. Важно следовать советам врачей, чтобы повысить свой иммунитет и тонус. Как результат - хорошая работоспособность и отличное настроение. У одиноких не исключено романтическое знакомство.

Козерог

Вы задумаетесь о внутренней свободе. Но с другой стороны, сумеете так построить свои отношения с любимым, что с большим желанием будете считаться с его мнением и даже требованиями. Удастся удачно поменять свой имидж, что поможет вам и при поиске новой работы.

Водолей

Вас захватит желание перемен. Вы запланируете или ремонт в своем жилище, или посещение каких-то обучающих курсов для получения дополнительного образования. Домашние вас поддержат и постараются на время освободить от части хлопот по хозяйству.

Рыбы

Кто-то из вашего ближайшего окружения начнет оказывать на вас сильное давление. Не исключено, что, погрузившись в проблемы других, вы не сможете заниматься своими делами. В этом есть и положительный момент - круг нужных и полезных людей расширится.