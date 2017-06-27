На 1 мая 2017 года на бирже труда Казани числились 4,5 тыс. жителей, не занятых в экономике города. Уровень безработицы составил 0,76%.

Однако вскоре ситуация может измениться: глава центра занятости Казани Марат Хайруллин сообщил, что в связи с ликвидацией крупных банков, таких как «Татфонбанк», «ИнтехБанк», «Татагропромбанк», к концу года на рынок труда выйдут свыше 1700 банковских служащих. Многим из них придется пройти переобучение и получить новую специальность. Для тех, кому деньги нужны сегодня, работодатели предлагают вакансии с ежедневной оплатой труда.

Работа в Казани с ежедневной оплатой

Подневная оплата не очень широко распространена в регионе. На российском рынке труда этот метод прижился в некоторых категориях занятости в малом частном бизнесе. Экономический кризис подтолкнул к развитию этой формы сотрудничества, поэтому число предложений с таким подходом к оплате труда постоянно растет. Те, кто заинтересован в получении работы с оплатой в конце рабочей смены, могут найти интересную для себя вакансию в Казани на сайте Jobsora (16+). Он постоянно обновляется, поэтому там всегда представлены только актуальные предложения от прямых работодателей и надежных рекрутинговых агентств.

Самой востребованной профессией в июне 2017 года стала работа курьером. Предприятия предлагают работу тем, кто имеет собственный транспорт, и тем, кто готов доставлять документы и небольшие грузы пешком или на общественном транспорте.

На втором месте находится работа диспетчером-оператором, принимающим заявки по телефону, оформляющим документы и ведущим запись на прием.

Третье место по количеству вакансий занимает работа охранником. Вакансии предлагаются специалистам всех уровней квалификации: имеющим лицензию, без лицензии, но с опытом работы, новичкам без опыта работы.

Четвертое место занимают предложения работы наборщикам текстов. Работа несложная, но требующая умения бегло печатать на компьютере, не допуская ошибок.

Пятое место у профессии продавца. Небольшие частные магазины готовы пригласить к себе в штат квалифицированного специалиста и оплачивать его труд ежедневно с учетом результата торговой выручки.

Таким же образом готовы поступить частные салоны красоты и парикмахерские. Они приглашают парикмахеров, готовых успешно трудиться и каждый день получать вознаграждение за свою работу.

Как искать работу с ежедневной оплатой?

Желающие найти работу могут выбрать один из трех вариантов поиска: активный, пассивный или комбинированный.

Активный поиск предполагает размещение информации о себе и своей цели — найти работу с ежедневной оплатой — на работных сайтах, в СМИ, в заявке в районный центр занятости.

Пассивный поиск подразумевает изучение актуальных вакансий. Проще всего это делать на сайте Jobsora. Для удобства пользователей там установлен специальный фильтр, который пропускает на указанную страницу только вакансии в Казани с ежедневной оплатой труда.

Комбинированный способ — это активная деятельность в активном и пассивном каналах поиска. Такой метод всегда дает быстрые результаты.

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