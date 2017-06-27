Во время проведения Кубка конфедераций футбол стал темой номер один для всех болельщиков и даже для тех, кто никогда не был футбольным фанатом. Какое место в вашей жизни занимает футбол? С таким вопросом мы обратились к известным татарстанцам.

Сергей Иванов, председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму:

- Футбол играет важную роль в моей жизни. Я сам более десяти лет еженедельно играю с друзьями в футбол. Во-первых, это очень хороший способ общения с друзьями, во-вторых, получаешь положительные эмоции. Ну и, конечно, это здоровый образ жизни! , председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму:- Футбол играет важную роль в моей жизни. Я сам более десяти лет еженедельно играю с друзьями в футбол. Во-первых, это очень хороший способ общения с друзьями, во-вторых, получаешь положительные эмоции. Ну и, конечно, это здоровый образ жизни!

Айрат Сибагатуллин, министр культуры Республики Татарстан:

- Люблю смотреть футбол, получаю наслаждение. Радуюсь победам сборной России, желаю удачи «Рубину»! , министр культуры Республики Татарстан:- Люблю смотреть футбол, получаю наслаждение. Радуюсь победам сборной России, желаю удачи «Рубину»!

Радик Ильясов, руководитель УФССП России по РТ - главный судебный пристав Республики Татарстан:

- Это большой праздник не только для жителей Казани и Республики Татарстан, но и всей России, а также для гостей из других стран. Как болельщик слежу за результатами крупных футбольных мероприятий, а сейчас представилась возможность увидеть футбол высокого уровня, что называется, вживую. И конечно, я всегда с нетерпением жду игр с участием нашей сборной. , руководитель УФССП России по РТ - главный судебный пристав Республики Татарстан:- Это большой праздник не только для жителей Казани и Республики Татарстан, но и всей России, а также для гостей из других стран. Как болельщик слежу за результатами крупных футбольных мероприятий, а сейчас представилась возможность увидеть футбол высокого уровня, что называется, вживую. И конечно, я всегда с нетерпением жду игр с участием нашей сборной.

Асфан Галявов, генеральный директор МУП «Метроэлектротранс»:

- Футбол сегодня - это бизнес, а не спорт. Деньги решают все... И футболисты стали товаром, да и они сами не против подороже продаться. В любом спорте главное - добиваться убедительных побед и быть патриотом, а для этого необходимо прыгнуть выше головы. Сегодня для меня футбол - это лекарство от плохого настроения. Но больше всего мне нравится смотреть, как играют дети во дворе. Это самый искренний и настоящий футбол. Именно тот, в который мы играли. , генеральный директор МУП «Метроэлектротранс»:- Футбол сегодня - это бизнес, а не спорт. Деньги решают все... И футболисты стали товаром, да и они сами не против подороже продаться. В любом спорте главное - добиваться убедительных побед и быть патриотом, а для этого необходимо прыгнуть выше головы. Сегодня для меня футбол - это лекарство от плохого настроения. Но больше всего мне нравится смотреть, как играют дети во дворе. Это самый искренний и настоящий футбол. Именно тот, в который мы играли.

Лутфулла Шафигуллин, генеральный директор ПАО «Таттелеком», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва:

- Очень хочется, чтобы российский футбол занял достойное место в мировом спорте. Футбол - это массовость. Любимая игра миллионов очень привлекает молодежь, воспитывая в ней самые лучшие, положительные качества и стремление к победе. Весь мир в эти дни следил за тем, что происходит в Казани на глобальном спортивном форуме. Поэтому Кубок конфедераций для столицы РТ имеет огромное значение. Это узнаваемость Казани и Татарстана, увеличение туризма и приток гостей, в том числе представителей деловых кругов. Поэтому футбол в Казани в эти дни - инвестиции в будущее. , генеральный директор ПАО «Таттелеком», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва:- Очень хочется, чтобы российский футбол занял достойное место в мировом спорте. Футбол - это массовость. Любимая игра миллионов очень привлекает молодежь, воспитывая в ней самые лучшие, положительные качества и стремление к победе. Весь мир в эти дни следил за тем, что происходит в Казани на глобальном спортивном форуме. Поэтому Кубок конфедераций для столицы РТ имеет огромное значение. Это узнаваемость Казани и Татарстана, увеличение туризма и приток гостей, в том числе представителей деловых кругов. Поэтому футбол в Казани в эти дни - инвестиции в будущее.

Феофан, митрополит Казанский и Татарстанский:

- Тот, кто посмотрит мою биографию, увидит, что я довольно долго нес пастырское служение в Центральной и Южной Америке, в Аргентине. А в Латинской Америке, когда ребенок рождается, первое, что ему преподносят, - это футбольный мяч. И если вы решите побывать, например, в столице Аргентины - Буэнос-Айресе - или в любом другом латиноамериканском городе, то, конечно же, обратите внимание на ватаги ребятишек в скверах и парках, с упоением гоняющих мяч с утра до ночи. Так что футбол в то время стал неотъемлемой частью и моей жизни в этом интересном регионе. И хотя футбол не совсем наша национальная игра, в России она стала воистину народной и горячо любимой. Конечно, я всегда болею за нашу сборную! , митрополит Казанский и Татарстанский:- Тот, кто посмотрит мою биографию, увидит, что я довольно долго нес пастырское служение в Центральной и Южной Америке, в Аргентине. А в Латинской Америке, когда ребенок рождается, первое, что ему преподносят, - это футбольный мяч. И если вы решите побывать, например, в столице Аргентины - Буэнос-Айресе - или в любом другом латиноамериканском городе, то, конечно же, обратите внимание на ватаги ребятишек в скверах и парках, с упоением гоняющих мяч с утра до ночи. Так что футбол в то время стал неотъемлемой частью и моей жизни в этом интересном регионе. И хотя футбол не совсем наша национальная игра, в России она стала воистину народной и горячо любимой. Конечно, я всегда болею за нашу сборную!

Александр Сладковский, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, заслуженный артист России:

- Футбол считаю одним из самых главных видов спорта. С точки зрения поддержания тонуса, выбора тактики и стратегии, нападения и выигрыша. Это очень серьезная школа, которую молодой человек, мужчина должен хотя бы немножко понимать и обязательно этим интересоваться. Потому что эта жесткая мужская игра очень похожа на жизнь, и надо уметь ей владеть. Поэтому футбол, на мой взгляд, занимает очень важную, значимую роль в жизни каждого мужчины. Разумеется, несмотря на занятость, я тоже играю в футбол. Хотя это случается редко, но всегда - с огромным удовольствием. , художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, заслуженный артист России:- Футбол считаю одним из самых главных видов спорта. С точки зрения поддержания тонуса, выбора тактики и стратегии, нападения и выигрыша. Это очень серьезная школа, которую молодой человек, мужчина должен хотя бы немножко понимать и обязательно этим интересоваться. Потому что эта жесткая мужская игра очень похожа на жизнь, и надо уметь ей владеть. Поэтому футбол, на мой взгляд, занимает очень важную, значимую роль в жизни каждого мужчины. Разумеется, несмотря на занятость, я тоже играю в футбол. Хотя это случается редко, но всегда - с огромным удовольствием.

Дамир Фаттахов, первый заместитель руководителя Исполнительного комитета г. Казани:

- Начиная с детства я 8 лет посвятил футболу и профессионально занимался им. Конечно, это помогло мне в дальнейшем, уже на руководящей работе, освоить принципы командообразования. Этому способствовал и весь мой детский опыт игры в команде. Ведь в ту пору все лето мы проводили в спортивных лагерях. Здесь я формировался как мальчишка, юноша, мужчина. Основы мужского характера были заложены именно тогда. А вспомним наше счастливое детство, когда футбол являлся его неизменным спутником. Если для хоккея нужны форма и лед, то футбол более демократичен. Есть у соседского мальчишки мяч, а у тебя футболка и шортики? Все, ты готов, выходи во двор! Там мы и играли с утра до ночи всей дворовой ватагой. Поэтому, конечно, футбол стал навсегда очень важной и любимой частью моей жизни. , первый заместитель руководителя Исполнительного комитета г. Казани:- Начиная с детства я 8 лет посвятил футболу и профессионально занимался им. Конечно, это помогло мне в дальнейшем, уже на руководящей работе, освоить принципы командообразования. Этому способствовал и весь мой детский опыт игры в команде. Ведь в ту пору все лето мы проводили в спортивных лагерях. Здесь я формировался как мальчишка, юноша, мужчина. Основы мужского характера были заложены именно тогда. А вспомним наше счастливое детство, когда футбол являлся его неизменным спутником. Если для хоккея нужны форма и лед, то футбол более демократичен. Есть у соседского мальчишки мяч, а у тебя футболка и шортики? Все, ты готов, выходи во двор! Там мы и играли с утра до ночи всей дворовой ватагой. Поэтому, конечно, футбол стал навсегда очень важной и любимой частью моей жизни.