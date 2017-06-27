Перед матчем сборных Португалии и Чили мы пообщались с гостями нашего города, приехавшими на Кубок конфедераций, чтобы узнать, каковы их впечатления от Казани, ее жителей и самого спортивного события.



Егор Кротков, болельщик из Перми:

- Я не первый раз в Казани и могу сказать, что ваш город меняется на глазах. Приезжал первый раз, когда у вас еще манежа на Центральном стадионе не было. А затем ведь еще были Спартакиада учащихся, Универсиада, чемпионат мира по водным видам спорта. Теперь Казань не узнать. Гулял у центра семьи «Казан». Да ведь это же европейский город! Кто-то говорит, что Кубок конфедераций - так себе турнирчик. Категорически с этим не согласен. Где бы мы еще Роналду увидели? А Видаль, а Чичарито? Просто смешно эти разговоры слушать. Есть возможность - надо приезжать, это же настоящий праздник футбола. Не один матч, а целая россыпь футбольных звезд. Уже здесь, в Казани, я познакомился с ребятами из Челябинска. Они решили не уезжать после полуфинала Португалия - Чили, а еще на пару дней задержаться. Просто побродить по городу и то приятно. Такой праздничной атмосферы, какая у вас на стадионе «Казань-арена», я в России и не припомню.

Освальдо Санчес, телеведущий из Мексики:

- У меня в Казани было не так много времени, но радушные хозяева уже успели мне показать город - такой разный и такой прекрасный. Не обижайтесь, но мне Москва не очень понравилась. Город большой, холодный, а здесь все двигаются неторопливо, никуда не спешат. И совсем не видно автомобильных пробок. Есть пешеходные улицы, в том числе и в центре города. Принимающая сторона в любой момент готова предоставить транспорт, который довезет в любую точку, куда не попроси. Мне даже посчастливилось сыграть здесь в футбол с вашими журналистами. И, думаю, через год непременно приеду в ваш город, чтобы сыграть в футбол во время чемпионата мира. Такое ведь не каждый год бывает! За годы своей карьеры я поездил по многим городам, бывал и в Европе. Но ваш город особенный, его не забудешь, если однажды увидел. Так что спасибо!

Бруно Феррейра, болельщик из Португалии:

- Я приехал только на полуфинал, хотя наша сборная здесь уже играла. Но мои товарищи за полтора дня показали мне так много интересного в вашем городе, что я только бегал и фотографировал, а вечером в гостинице уже подробно все разбирал. Сначала показалось, что город не6ольшой, но скоро я понял, что это не так. А уж когда увидел «Казань-арену», то и вовсе потерял дар речи. Жду, когда начнется матч, ни о чем другом больше не думаю. Наши парни - чемпионы Европы, но еще один трофей не помешает. Уже встречался с нашей сборной, все настроены очень серьезно и утверждают, что здесь лучшая в мире публика. Так что спасибо, Казань! И до встречи через год.

Бернал Янн, журналист из Франции:

- Я был на всех играх, которые проходили в Казани. Не очень увлекаюсь туризмом, но Казань меня заинтересовала, и поэтому я посетил такие достопримечательности, как Казанский кремль и улица Баумана. На сегодняшний день мой единственный опыт приезда в Россию - это Казань. До этого я не был даже в Москве. Не знаю русского языка, поэтому иногда бывает сложно изъясняться. Но здесь есть много людей, которые знают английский и свободно на нем общаются. Казань - это действительно красивый город. Мне особенно понравилась местная архитектура. А еще удивило то, как много разных народов проживает в Казани. Все они имеют свою неповторимую культуру, религию, традиции, но это не мешает им мирно сосуществовать на одной территории, обмениваться опытом и поддерживать дружеские отношения. Я думаю, что у Казани большое будущее во всех сферах.

Пабло Мелиан, журналист из Испании:

- Казань - очень красивый город. Но сейчас мы много работаем, поэтому не всегда удается посетить достопримечательности и интересные места города. Но я стараюсь найти время, чтобы съездить на какую-либо экскурсию. Например, посмотрел вечернюю Казань. Отдельно не могу не отметить людей, которые живут в Казани. Это очень приветливые и красивые люди, которые готовы подсказать что-то или помочь с выбором местных заведений, где можно вкусно пообедать. Мой приезд сюда - интересный опыт, так как в России я впервые. Спортивная атмосфера царит здесь не первый день. Очень здорово, что у болельщиков из разных стран такая сплоченность на трибунах. Сам люблю футбол за его азарт и непредсказуемость.

Данило Гарсия, болельщик из Мексики:

- Я был в Москве и Казани. И, наверное, самое большое отличие Казани от Москвы в том, что здесь очень дружелюбные и приветливые люди. Все фотографируются с нами, общаются. И пусть мы, мексиканцы, не знаем русского языка, а казанцы - испанского. Понимаем друг друга на языке футбола и языке болельщиков. Я в большом восторге от местных достопримечательностей, особенно от Кремлевской набережной.

Рикардо Нуну, телеоператор из Португалии:

- Я часто общаюсь с игроками сборной Португалии. У нас в стране это происходит почти каждый день, ведь это моя работа. А вот в Казани я встречался с Роналду всего пару раз - обменялись лишь короткими фразами. Дело в том, что Роналду - это наш лидер, наш капитан, и от того, в каком он состоянии, во многом зависит игра команды. Португалия приехала сюда, чтобы выиграть Кубок конфедераций. И сейчас все помыслы игроков направлены лишь на это. Это я к тому говорю, чтобы казанцы не обижались на то, что Криштиану Роналду не общается с прессой. Говорят, что он высокомерен, но это совсем не так. Он простой и скромный, но не может как обычный человек выйти на улицу и прогуляться, посидеть в кафе. Сразу же вокруг него образуется давка. И это заметно усложняет ему жизнь. Так что прошу: не обижайтесь. А город нам очень понравился, и сам Роналду тепло поблагодарил казанцев за поддержку в своем Instagram. Так что спасибо за прием, все было очень круто, такое не забывается.

Оскар Нуньес, журналист из Чили:

- Очень жаль, что праздник большого футбола в России и Казани заканчивается. Я, конечно, буду болеть за сборную Чили и верить, что наша команда станет лучшей на турнире. Для этого, в общем-то, мы сюда и приехали. И я очень рад, что в таком гостеприимном городе познакомился со многими журналистами и волонтерами. Все они помогали и мне, и моим коллегам, и мы никогда не чувствовали себя здесь одинокими. Мы, конечно же, болели и за сборную России. Россия теперь - член нашей большой и дружной футбольной семьи. Уверен, что через год у вас пройдет прекрасный чемпионат мира. По уровню организации все на высшем уровне. Не в каждой стране Европы нам устраивали столь пышный прием. Никаких организационных накладок, автобусы-шаттлы подаются вовремя. В пресс-центре идеальный порядок, всегда есть к кому обратиться по чисто техническим вопросам. Уезжаем из Казани с сожалением и самыми радостными воспоминаниями.