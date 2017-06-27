30 июня и 1 июля, в дни Кубка конфедераций по футболу, в Музее-заповеднике «Казанский Кремль» состоится фестиваль The Kremlin Confederation of Art. Детские и юношеские вокальные, хоровые и хореографические коллективы продемонстрируют талантливые номера, сообщает пресс-служба музея.



Название фестиваля выбрано не случайно (сonfederation - с англ. «союз»). В Казанском кремле, являющим собой уникальный пример синтеза разных архитектурных стилей, культур и религий, будут представлены различные ветви искусства: хореография, исполнительское искусство, уличный перфоманс, поэтическое слово, театральные постановки. На одной сцене сойдутся юные исполнители классической и популярной музыки.

Гостей и жителей Казани ждут выступления лауреатов международных конкурсов и соревнований детского и юношеского исполнительского и хореографического искусства, молодежные спортивные танцы. На площадке TatarStars зажгут молодые звезды татарской сцены - Эльмир Низамов, Радик Салимов, Айдар Сулейманов, Алмаз Ахметзянов, Радиф Кашапов и другие. Свою новую программу покажет единственный в своем роде оркестр из 10 акустических пианино. Произведения русских, татарских и зарубежных композиторов прозвучат в аранжировке молодых композиторов Татарстана, в том числе будет исполнен цикл пьес «Казань спортивная» Рашида Калимуллина в уникальной обработке для оркестра пианистов.

В сопровождении молодежного симфонического оркестра фонда Sforzando под открытым небом будет исполнен камерный оперный спектакль В.А.Моцарта «Бастьен и Бастьенна».