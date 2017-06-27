Выезд на шашлыки, отдых с друзьями у реки, спортивные игры на пляже... Летом наши люди привыкли расслабляться на природе, сопровождая процесс распитием спиртного. Особой популярностью у граждан разной возрастной категории пользуется пиво.



Какое воздействие этот алкогольный напиток может оказать на организм, особенно на организм подростка? Правда ли, что Россия все еще остается одной из самых пьющих стран мира? Как решить проблему алкоголизма в нашей стране? Обо всем этом «КВ» беседуют с заместителем главврача по детской наркологии Республиканского наркологического диспансера Степаном Криницким.

Когда от алкоголизма лечат ребенка

В последние годы в СМИ стала появляться информация о незначительном уменьшении алкоголизации населения, о снижении продаж крепких алкогольных напитков. Однако медики констатируют иное: Россия все еще остается одной из самых пьющих стран мира, а диагноз «алкоголизм» ставится даже детям.

- Помню, когда мы были в наркологическом диспансере Свердловской области, туда на лечение от алкогольного психоза привезли 6-летнего мальчика. Он был в критическом состоянии после многодневных запоев. Врачи выяснили, что ребенок допивал за родителями все оставшееся спиртное, - рассказал специалист. - Конечно, это не типичная ситуация, но таких историй немало. Если мама и папа выпивают на глазах у маленьких детей, тем самым они их приобщают, приучают к алкоголю.

Действительно, в первую очередь ответственность за ребенка несут родители. Некоторые из них лояльно относятся, к примеру, к увлечению подростка пивом. Но закрывать на это глаза нельзя. Два года систематического потребления пива вызывают настоящую зависимость от алкоголя, требующую достаточно длительного курса лечения. Но вред от пива заключается не только в этом.

- Пиво часто воспринимают как легкий тонизирующий напиток, но это алкоголь. В нем содержится этиловый спирт, который и вызывает зависимость. Кроме того, длительное потребление пива превращает здоровое сердце в так называемое бычье: оно увеличивается в размерах, значительно хуже качает кровь. В пиве, хмеле содержатся природные аналоги женских половых гормонов - фитоэстрогены. И это не очередные страшилки или мифы. В итоге у любителей пива мы наблюдаем увеличение грудных желез, накопление жира на бедрах и в талии, ослабление мышц брюшного пресса, даже изменение голоса и характера. При этом у самих женщин переизбыток данного гормона также приводит к эндокринным сбоям в организме: это ожирение, огрубение голоса, рост волос на лице и по телу, ряд гинекологических проблем, - продолжил Степан Криницкий.

Специалист отмечает, что важно вовремя распознать развивающуюся алкогольную зависимость. Одним из главных ее признаков является реакция организма. При алкоголизме из-за внезапного сокращения объемов выпитого у человека возникают приступы страха, судороги, повышается температура, появляются тошнота, потливость и другие опасные симптомы. Когда люди перестают контролировать количество выпитого, продолжают пить, несмотря на опасные последствия, проблемы в семье, на работе, тогда им уже требуется специализированная помощь.

Что делать с алкоголизмом в России?

Алкоголь является причиной более 200 проблем со здоровьем, среди которых психические нарушения, цирроз печени, рак, сердечно-сосудистые болезни. Из-за пристрастия к алкоголю распадаются семьи, а дети при живых родителях остаются без попечения родных мам и пап. Россия традиционно относится к странам, в которых показатель употребления алкоголя считается высоким. В этой ситуации важно предпринять хотя бы какие-то меры.

- Кроме России проблема алкоголизма достаточно остро стоит в странах Скандинавии, в Ирландии, Польше. Я считаю, что в нашей стране нужно ограничить доступ к алкоголю, ввести запрет на его рекламу. В Западной Европе все эти меры эффективно применяются, в отличие от Восточной Европы или стран СНГ. Практически нигде алкоголь не является таким доступным, как у нас. В Америке и во многих других развитых странах минимальный возраст, при котором разрешается употребление спиртного, - это 21 год, у нас - 18. Я убежден, что в России необходимо повысить этот возрастной ценз. Молодой организм значительно быстрее подвержен разрушению, чем организм взрослого. Даже после 21 года американцы должны предъявлять паспорта при покупке алкоголя, будь то в барах или магазинах.

Еще один пример: в той же Америке вы не встретите в супермаркетах ряды с алкоголем, - продолжает Степан Криницкий. - Нам такое тяжело представить. Но там это нормально, это ограничивает возможности человека в приобретении и употреблении пива, водки, чего угодно. Уникальная страна - Бразилия, где автомобилисты зачастую в качестве топлива применяют не бензин, а спирт. Для них использовать этанол выгоднее. Разве такое можно представить в России? Нет, у нас его будут пить. Это о культуре потребления спиртного. По этой причине очень дискуссионным остается вопрос повышения цен на алкоголь. Финские туристы зачастую специально приезжают в Россию и здесь ни в чем себе не отказывают в плане спиртного. Поэтому необходимо найти золотую середину в решении регулирования вопроса ценовой политики, чтобы такого не было. Как и не должно быть случаев употребления «Боярышника».