Уважаемый Аркадий Львович, специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани разъяснили ситуацию. Прибавка, которую вы посчитали, называется фиксированная выплата (ФВ). Ее величина составляет 4805,11 рубля. А подсчеты суммы увеличения просты. Необходимо величину ФВ разделить на количество дней в мае (31) и умножить на количество дней со дня достижения вами 80 лет (с 10 мая - 22 дня). Итог: 3410,07 рубля (май) + 4805,11 рубля  (июнь). Как видите, никакого подвоха! 