Доплата к пенсии после 80 лет

Вот тот случай, когда никакой бюрократии, которая часто встречается в государственных учреждениях. Отпраздновал я 10 мая свой 80-летний юбилей, и мне автоматически пересчитали размер выплат и назначили прибавку. Но считал я ее, считал - не сходится. Ждал в июне прибавку за два месяца, то есть дважды по 4805,11 рубля. А получил-то меньше! Где подвох и как произвести подсчет?

Аркадий Львович



Уважаемый Аркадий Львович, специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани разъяснили ситуацию. Прибавка, которую вы посчитали, называется фиксированная выплата (ФВ). Ее величина составляет 4805,11 рубля. А подсчеты суммы увеличения просты. Необходимо величину ФВ разделить на количество дней в мае (31) и умножить на количество дней со дня достижения вами 80 лет (с 10 мая - 22 дня). Итог: 3410,07 рубля (май) + 4805,11 рубля (июнь). Как видите, никакого подвоха!

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