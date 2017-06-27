Я учитель математики в школе. Воспитываю маленького ребенка, поэтому хочу трудиться неполный рабочий день. Будет ли данный период работы учитываться при назначении досрочной трудовой пенсии в связи с осуществлением педагогической деятельности?

Елизавета



Руководитель группы оценки пенсионных прав застрахованных лиц управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Е.Иванык пояснила, что право на досрочное пенсионное обеспечение педагогическим работникам определяется на основании Списка и Правил от 29 октября №781.

Начиная с 1 сентября 2000 г. работа в должностях и учреждениях, указанных в вышеназванном Списке, включается в педагогический стаж только при условии выполнения нормы рабочего времени, установленной за ставку заработной платы, т. е. должна быть полная ставка. Если указанная норма рабочего времени не соблюдалась (т. е. работа выполнялась в режиме неполного рабочего времени), период такой работы в педагогический стаж не включается. Для периодов работы до 1 сентября 2000 г. подобных ограничений нет.

Исключение составляют учителя начальных классов общеобразовательных учреждений и учителя расположенных в сельской местности общеобразовательных школ всех наименований (за исключением вечерних (сменных) и открытых (сменных) общеобразовательных школ), которым право на досрочную пенсию не ставится в зависимость от объема выполняемой учебной нагрузки.

В вашем случае период работы в качестве учителя математики в школе на неполную ставку в педагогический стаж не включается.