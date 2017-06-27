Я имею право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в связи с занятостью на работах по Списку №2. Кроме того, у меня имеются периоды работы в районах Крайнего Севера - 9 лет 8 месяцев. Могу ли я оформить пенсию не в 55 лет, а раньше?

Эльмира



Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, суммирование пенсионных льгот, предоставляемых за работу предусмотренную Списком №2, и работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 33 Федерального закона от 28.12.2013 №400 «О страховых пенсиях». Пунктом 2 этой статьи установлено, что лицам, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах

Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеющим необходимый для досрочного назначения страховой пенсии по старости страховой стаж и соответствующий стаж занятости на работах с особыми условиями труда, возраст выхода на пенсию дополнительно уменьшается на пять лет.

Вы имеете полностью выработанный стаж работы по Списку №2. Вместе с тем в районах Крайнего Севера вы проработали 9 лет 8 месяцев из требуемых 15 календарных лет. В связи с этим пенсионные льготы для дополнительного снижения возраста не могут быть суммированы, следовательно, пенсия вам может быть назначена только по достижении возраста 55 лет.