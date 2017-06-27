Я несколько лет провел в местах заключения. Хотел бы узнать, будут ли засчитаны эти годы в трудовой стаж.

А.К.



Как ответили нам специалисты Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани, в правилах расчета страховой пенсии засчитываются в стаж следующие социально значимые периоды жизни человека:

- период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы, предусмотренной Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»;

- период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;

- период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности;

- период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет (всего 4 ребенка), но не более 6 лет в общей сложности;

- период получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных работах и период переезда или переселения по направлению государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства;

- период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания этими лицами в местах лишения свободы и ссылке;

- период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;

- период проживания за границей супругов дипломатов и консулов, но не более пяти лет в общей сложности.