Хотелось бы точно знать, кто имеет право на социальную пенсию.

Фарида



Специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани подробно рассказали о категории граждан, имеющих право на социальную пенсию.

Социальная пенсия назначается нетрудоспособным гражданам, постоянно проживающим в Российской Федерации.

Социальная пенсия по инвалидности устанавливается:

- инвалидам 1, 2 и 3-й группы, в том числе инвалидам с детства;

- детям-инвалидам.

Социальная пенсия по случаю потери кормильца устанавливается:

- детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшим одного или обоих родителей, и детям умершей одинокой матери.

Социальная пенсия по старости устанавливается:

- гражданам из числа малочисленных народов Севера, достигшим возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), постоянно проживающим в районах проживания малочисленных народов Севера на день назначения пенсии;

- гражданам Российской Федерации, достигшим 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Российской Федерации не менее 15 лет и достигшим указанного возраста.

Факт оплачиваемой трудовой деятельности на выплату социальной пенсии не влияет, за исключением социальной пенсии, назначенной гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины).