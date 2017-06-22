Моей соседке по подъезду Серафиме Федоровне в этом году исполнится 90 лет. Когда началась война, Серафиме было 14. В этом возрасте она, как и многие ее ровесницы, пошла работать. Сейчас той фабрики, где делали стропы для парашютов, уже нет и в помине. А находилась она под кремлем.

Серафима Федоровна одновременно и дитя войны, и труженица тыла. В День Победы у нее на зеркале скапливаются красивые открытки - поздравления от Президента России и Президента Татарстана, от мэра, администрации района. В них слова благодарности за трудовой вклад в Победу. Как дитя войны она мечтает и о материальной поддержке государства за свое рано закончившееся детство. Живет она одна, не хватило для нее жениха после войны. Шиковать не привыкла, но кастрюля с супом в холодильнике всегда имеется. Лекарства покупает, за деревенским молоком ходит сама каждые два дня на соседнюю улицу. Говорит, что магазинное не пьет. Раз в неделю посещает баню. Одна, без сопровождающих, чем вызывает удивление и восхищение соседей. Ходит быстро, порой и не угонишься за ней.

Есть у Серафимы родные, зовут ее к себе погостить. Но никого она не хочет обременять, поэтому никуда не едет. Вросла в стены своей однокомнатной квартиры, из которой ушли в мир иной дорогие ей люди - сестра и ее (сестры) муж. Если принесешь гостинец, Серафима ворчит: «Чего придумала?» Она не привыкла к вниманию и заботе, все делает сама. Но общению рада, и за мой короткий визит мы успеваем с ней обсудить и соседей, и политику, и фильмы, а самое главное - футбол! Серафима Федоровна - страстная болельщица, никогда не пропускает трансляции матчей по футболу или хоккею по телевизору.

Конечно, у нее свое мнение и взгляд на игру, о чем она обязательно выскажется. Не нравится ей, что наши футболисты проигрывают матчи. «Бегают, будто мухи сонные, - ворчит она. - И зачем так много иностранцев в команде? Как же болеть за своих, если своих нет?» Но все равно она не пропускает ни одну игру. Вот только не показывает ее старенький телевизор спортивный канал, а по центральным каналам футбол транслируют нечасто. Но если все-таки трансляция идет, то

Серафима Федоровна всегда смотрит, как сражаются на поле две команды, и болеет за наших. Вот и матчи Кубка конфедераций не пропускает.