Это был мой второй брак. Жизненный опыт подсказывал, что накануне надо сесть с будущей женой и озвучить друг другу свои правила игры, то есть не трогать какие-то привычки и принципы, сложившиеся у каждого из нас. Если честно об этом заранее договориться, можно избежать потенциальных конфликтов. Так думал я.

Не трогать и даже не пытаться покушаться на мою любовь к футболу - это было одно из трех моих требований. Я сразу честно сказал, что смотрю по телевизору матчи «Рубина», игры сборной, выступления наших команд в еврокубках, ну и все топовые матчи из мирового футбола. Будущая супруга только согласно покивала головой и приняла правила игры. До первого матча по телевизору! После штампа в паспорте она самым наглым образом начала мне устраивать истерики, когда я включал телевизор или шел на стадион. Кстати, ходил на стадион я нечасто, только на самые интересные игры. Однажды я предложил жене пойти на стадион вместе со мной. Она неожиданно согласилась.

Как мне было стыдно за нее на трибунах! Рядом сидящие болельщики неодобрительно косились на нас. Дело в том, что жена демонстративно начала болеть за команду соперников. Кричала, что наша команда играть не умеет, что ей надо поучиться у приезжих игроков…

Через месяц я от нее сбежал. А еще через какое-то время мы развелись. Я так подумал: футбол - это только начало, потом она меня начнет строить по всем статьям. Так что эта замечательная игра помогла мне разобраться в партнерше.

Сейчас на мою любовь к футболу никто не покушается. Я его смотрю где хочу, сколько хочу и с кем хочу.