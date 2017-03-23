Ежегодные ремонтные и профилактические работы, заставляющие коммунальщиков отключать подачу горячей воды в дома, нередко приводят их жильцов, мягко говоря, в унылое состояние. Необходимость нагревать воду на плите для таких простых манипуляций, как мытье посуды или принятие душа, не способствует хорошему настроению, особенно если на дворе стоит жаркая погода. А уж если один из обитателей дома - маленький ребенок, неудобств в это время прибавляется троекратно.

Альтернативой подачи горячей воды из водопровода может стать установка водонагревателя. На сегодняшний день на рынке представлено немало их вариантов разной мощности и от разных производителей. Однако всех их можно разделить на газовые и электрические, а также на накопительные и проточные. Остановимся на каждом из них отдельно.

Газовые водонагреватели

Проточные газовые водонагреватели хорошо известны всем, кто живет в России, ведь это обычная газовая колонка, которую до сих пор устанавливают во многих жилых домах. Некоторые люди опасаются использовать газ в быту, боясь взрыва или отравления. Однако их страхи напрасны - современные колонки оснащены надежной автоматикой, перекрывающей подачу газа, если потухла горелка. Как правило, эксплуатация газовых водонагревателей обходится пользователю дешевле, чем эксплуатация электрических, из-за разницы в тарифах на газ и электричество. Другой плюс газовых водонагревателей по сравнению с электрическими - их мощность. Однако следует учитывать, что по существующим требованиям газовую колонку можно устанавливать далеко не во всех квартирах.

Большинство газовых водонагревателей относятся к проточному типу, то есть вода нагревается непосредственно перед подачей в кран. При выборе таковых специалисты советуют обращать внимание на их мощность. Так, например, если вы собираетесь пользоваться горячей водой сразу в нескольких точках, например, мыть посуду, пока другой член семьи принимает душ, то следует выбрать нагреватель мощностью 24 кВт. В иных случаях можно обойтись нагревателем меньшей мощности - 19 кВт.

Существует также возможность установки газовых накопительных нагревателей. Они нагревают и запасают воду в специальном баке, автоматически поддерживая температуру в нем. По мере расхода горячей воды в бак поступает новая порция холодной, которая также нагревается со временем. Такие приборы отличаются друг от друга по объему, но об этом ниже.

Электрические водонагреватели

Как и газовые водонагреватели, электрические бывают проточными или накопительными. Очевидно, что первые значительно удобнее в эксплуатации: горячая вода нужной температуры сразу поступает в кран, ее количество не ограничено объемом накопителя, а прибор не занимает много места, в отличие от бойлера. К сожалению, такие аппараты требуют высоких мощностей от электросетей, которые есть далеко не во всех домах. Так, в квартирах, где установлены газовые плиты, максимальная нагрузка на электросети не превышает 3 кВт, что недостаточно для работы проточного электронагревателя. Кроме того, электрический проточный водонагреватель может одновременно обслуживать только одну точку подачи воды.

Его противоположность - накопительный водонагреватель. Даже крупные приборы требуют мощности сети не более 2 кВт, один бак может обслуживать сколько угодно точек потребления воды. Однако минусы накопительных водонагревателей также очевидны: бак занимает много места, а количество воды в нем ограниченно.

Объем накопительных нагревателей

При выборе накопительного водонагревателя, будь он газовым или электрическим, следует обратить внимание на его объем. Так, например, для мытья посуды обычно бывает достаточно 15 - 20 литров воды, а вот для того, чтобы принять душ, приходится потратить около 50 литров. Любители понежиться в ванной должны выбирать нагреватель с большим объемом бака - такая процедура требует расхода воды до 150 литров.

Заключение

Итак, при выборе нагревателя следует для начала решить, будет он газовым или электрическим - в зависимости от существующих в вашем доме инженерных сетей. Также необходимо в зависимости от потребностей определиться с мощностью проточного или объемом накопительного нагревателя.