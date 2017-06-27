Из чего делаются чешские швачины? Как правильно есть суп в хлебе? Какими бывают настоящие кнедлики? Об этом мы узнали на вкусном заседании Чешско-Словацкого клуба Казани, которое состоялось в Доме дружбы народов Татарстана.

Председатель клуба Вячеслав Зубаков начал приготовление традиционного чешского обеда со швачин.

- Быстро, сытно, вкусно - вот принципы чешской национальной кухни. Швачины - это небольшие бутербродики, которые чехи подают к утреннему кофе. Они обычно делаются из продуктов, оставшихся со вчерашнего ужина. Это могут быть кусочки колбасы, сыра, овощи. Хлеб можно намазать маслом. В общем, импровизация и полная свобода действий! - рассказывает Вячеслав Михайлович, выкладывая на тарелки яркие, аппетитные швачины.

Настало время для приготовления культового блюда чешской кухни - кнедликов. Эти кусочки теста, сваренные в кипящей воде, не зря называют мокрым хлебом. Выпекать хлеб дольше и сложнее, а здесь - замесили тесто, опустили в кипяток, и через несколько минут все готово. Чаще всего кнедлики подаются на гарнир к мясу со сметаной или густыми соусами омачками, в которые их надо «омакивать» и быстро съедать.

Существует много рецептов кнедликов - мучные, творожные, картофельные, хлебные. В тесто можно замешать разную начинку: мясной фарш, грибы, квашеную капусту, а можно выложить фарш на кусочек теста и скатать шарик. Такие кнедлики с начинкой напоминают пельмени, только круглые. Популярны и сладкие фруктовые кнедлики. Их подают на десерт, полив вареньем, медом или сиропом.

Классические кнедлики

Итак, вот рецепт теста для классических кнедликов. Для приготовления теста потребуется 500 г пшеничной муки, 200 мл молока, 1 яйцо, соль. Молоко надо нагреть, но не доводить до кипения. Растворите в молоке дрожжи, добавьте муку, соль и замесите тесто. Оставьте тесто в теплом месте на 30 минут, и уже потом из него можно делать небольшие шарики. Затем отварите кнедлики в течение 15 - 20 минут.

Картофельные кнедлики

Почистите и поставьте варить 5 - 6 картофелин. Пока картошка варится, самое время заняться приготовлением сытной и вкусной начинки. Для начинки можно взять любое мясо, колбасу или бекон - 300 - 350 граммов будет достаточно. Одну луковицу мелко покрошите и обжарьте на сливочном масле, добавьте к луку мелко порубленное мясо и жарьте на небольшом огне 10 минут.

Из отварного картофеля сделайте обычное пюре. Когда пюре остынет, добавьте в него одно яйцо, 3 - 5 столовых ложек муки, немного соли и замесите картофельное тесто. Разделите тесто на небольшие кусочки, раскатайте их. В центр полученных лепешек положите по чайной ложке мясного фарша, скатайте шарики. Все, кнедлики готовы. Остается только отварить их и с пылу с жару подать гостям. Не забудьте щедро полить угощение сметаной или любимым соусом.

Творожные кнедлики

Для их приготовления необходимо 200 г творога, 3 яйца, 1 стакан муки, соль, ¼ стакана сахара. Все хорошо смешайте. Сюда же можно добавить тертую цедру одного лимона, изюм, ванилин. Раскатайте тесто в не слишком тонкий пласт и разделите его на маленькие квадраты. В центр каждого квадратика выложите кусочки фруктов и слепите кнедлики.

Член Чешско-Словацкого клуба Александра Зайцева угостила всех традиционным чешским салатом, который так и называется - «Чехия». Салат тоже простой, но сытный, вкусный и красивый. И что важно - все продукты доступны. Основа салата - отварная куриная грудка, нарезанная соломкой, отварная красная фасоль, помидор, маринованные грибы и чуть подмаринованный в уксусе лук. Перед подачей заправьте салат оливковым маслом.

Старожил клуба Людмила Ильинична Федина поделилась секретами приготовления маринованных сосисок, колбасок и запеченных свиных ребрышек.

- Маринад для ребрышек делается из пива, растительного масла, меда, сушеного чеснока и специй. Для аромата можно добавить немного коньяка. Хорошо промаринованные ребрышки сначала жарят на гриле, а потом отправляют в духовку. Если готовить на противне, то ребрышки приобретут румяную корочку. Но можно сложить их вместе с маринадом в пакет, герметично закрыть и запечь в собственном соку. Тоже получается вкусно.

Людмила Ильинична показала, как готовить еще одно культовое блюдо чешской кухни - суп в хлебе. Все тоже просто. Сначала варятся картошка и морковь, добавляются петрушка, укроп, любая другая ароматная зелень. Немного сливочного масла, молока, если любите грибы - добавьте их. Не забудьте посолить и поперчить. Всю эту вкусную смесь надо взбить блендером, чтобы получился однородный крем-суп.

Подается этот суп необычно - в небольшой буханке хлеба. У буханки аккуратно срезается верхняя корочка, убирается весь мякиш. В полученный хлебный горшочек выкладывается суп-пюре. Закрывается горшочек срезанной корочкой, которая играет роль крышки. Готовые горшочки можно на несколько минут поставить в духовку для прогрева. И сразу из духовки угощение надо подавать гостям, чтобы хлеб не успел намокнуть. Кушают такой суп ложкой, а потом съедают и сам горшочек. Он тоже получается удивительно вкусным, потому что пропитывается соками и ароматами супа.

Кстати, хлебный мякиш, который остался у вас, используют для приготовления всеми любимых кнедликов.

Кнедлики из хлебного мякиша с сырной начинкой

Бекон или колбасу порежьте на небольшие кубики и обжарьте на сковороде. 250 - 300 г хлеба сложите в миску, добавьте к нему обжаренную колбасу, 200 мл теплого молока и 2 яйца. Все немного поперчите, посолите и аккуратно перемешайте. Из этой массы скатайте шарики, внутрь каждого шарика положите небольшой кусочек сыра. Чтобы при отваривании кнедлики не разваливались, каждый шарик можно завернуть в пищевую пленку и в ней опустить в кастрюлю с кипящей водой.

Через 15 - 20 минут хлебные кнедлики с сырной начинкой будут готовы. На гарнир к этому блюду обычно подают тушеные овощи.

Приятного аппетита!