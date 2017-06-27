«Построили новый дом на участке. В какие сроки нужно его зарегистрировать в Росреестре, какие нужны документы? И можно ли не регистрировать? Какие за это штрафы?»



Именно с такими вопросами часто обращаются граждане в Управление Росреестра по Республике Татарстан. Они действительно актуальны для многих на сегодняшний день.

Заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц Наталья Тимашева разъясняет: государственная регистрация прав на объекты недвижимости, находящиеся на земельных участках, подразделяется в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка.

На земельных участках с разрешенным использованием (индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства) могут располагаться индивидуальные жилые дома.

В соответствии со вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» если право на земельный участок надлежащим образом оформлено, то для оформления прав на дом необходимо обратиться одновременно за постановкой дома на кадастровый учет и на регистрацию прав. В настоящий момент государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав осуществляются одновременно в связи с созданием объекта недвижимости. Для этого гражданин должен представить технический план, который изготавливается кадастровым инженером на основании разрешения на строительство и проектной документации (при ее наличии) либо декларации об объекте недвижимого имущества (при отсутствии проектной документации), а также уплатить государственную пошлину в размере 350 рублей.

В случае если объект недвижимого имущества уже стоит на кадастровом учете, то для государственной регистрации права собственности в регистрирующий орган необходимо представить заявление и уплатить государственную пошлину в размере 350 рублей. В данном случае государственная регистрация будет произведена на основании правоустанавливающего документа на земельный участок.

Если вновь созданным объектом недвижимости являются жилое строение, дом, садовый дом, дачный дом, которые могут располагаться на земельных участках с разрешенным использованием (садоводство, огородничество, дачное хозяйство), то с 1 января 2017 года процедура для таких объектов также изменилась.

Для узаконения таких объектов также потребуется одновременная постановка на кадастровый учет и регистрация права, а это значит, что теперь на свой участок придется так же, как и в случае с индивидуальным жилым домом, пригласить кадастрового инженера, который выполнит соответствующие замеры, определит точные координаты постройки и по результатам выполненных работ составит технический план.

Далее гражданину необходимо будет подать заявление об одновременной постановке на кадастровый учет и государственную регистрацию прав, а также представить правоустанавливающий документ на земельный участок, уплатив при этом государственную пошлину в размере 350 рублей.

Установленных сроков для оформления прав на объекты недвижимого имущества законодательством РФ не предусмотрено, регистрация имеет добровольный и заявительный характер.

Однако следует отметить: если гражданином не оформлено должным образом право на объект недвижимого имущества, то по закону данное имущество ему не принадлежит. Соответственно, им нельзя распорядиться (продать, подарить, обменять, заложить для получения кредита, завещать).