Нежарко и сыро - так можно охарактеризовать июньскую погоду этого лета. Именно в такой атмосфере развивается большинство грибковых заболеваний огородных культур. В частности, белая гниль. Сделать все возможное для спасения будущего урожая нам помогут рекомендации нашего постоянного консультанта - кандидата биологических наук Ольги Леушевой.



БЕЛАЯ ГНИЛЬ. Это распространенное грибковое заболевание, возникающее при высокой влажности воздуха и низких температурах окружающей среды. Передается через зараженную почву и по воздуху, переносится механически (на руках и инструментах). Возбудители зимуют в растительных остатках и грунте. Особенно часто белая гниль проявляется в тяжелой суглинистой почве, которая долго удерживает влагу. Самый большой вред наносит в конце вегетации и во время хранения урожая.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ. Когда болезнь поражает растение, на его поверхности возникает белый налет, на котором со временем появляются черные склероции. Грибница полностью пронизывает ткани растений, из-за чего их стебли и листья усыхают, а плоды и корни загнивают.

Существуют общие признаки, по которым можно распознать болезнь: увядание верхушек побегов, появление белого налета на листьях и стеблях, образование слизеподобной массы на корнях, приобретение наземными частями растения бледного оттенка. На срезе стебля видны образования черного цвета.

Проявляться белая гниль может по-разному, в зависимости от культуры. Сейчас имеет смысл внимательно осматривать растения, чтобы, заметив первые признаки неблагополучия, принять меры.

КАПУСТА. Если на наружных листьях появляется слизь, их нужно сразу удалить. Сильно пораженные кочаны придется тоже уничтожить - они все равно полностью сгниют во время хранения и заразят соседние.

ТЫКВЕННЫЕ. На стеблях, черешках листьев и плодах ткань размягчается и загнивает, покрываясь белым плотным налетом (грибницей). Впоследствии грибница уплотняется, развиваются сначала белые, а затем черные образования величиной с горошину. При поражении огурца болезнь может развиваться на всех частях растения. Растения увядают, листья теряют тургор, засыхают.

МОРКОВЬ, ПЕТРУШКА И СЕЛЬДЕРЕЙ. На поверхности корнеплодов формируется белая грибница, на которой впоследствии образуются черные склероции гриба - тесно сплетенные нити мицелия. Ткань размягчается, буреет и полностью сгнивает. Белая гниль - причина значительных потерь корнеплодов при хранении и гибели семенников во время вегетации.

ЛУК И ЧЕСНОК. Поражаются как в период вегетации, так и во время хранения. У молодых растений листья начинают желтеть с верхней части и отмирают. Растения быстро вянут и гибнут. На корнях и чешуйках луковиц образуется белая пушистая грибница, зубки чеснока становятся водянистыми и загнивают. На пораженной ткани появляются мелкие точечные склероции.

ТОМАТ. Верхушки растений увядают. Прикорневые части стеблей размягчаются, иногда покрываются белым хлопьевидным налетом. На срезе видны крупные черные склероции. Иногда они образуются и на поверхности стебля.

ГОРОХ И ФАСОЛЬ. Поражаются стебли и особенно бобы этих культур. Характерными признаками болезни являются размягчение и побеление пораженных тканей, образование на поверхности и внутри стебля и бобов обильной белой грибницы.

МЕРЫ БОРЬБЫ. При поражении белой гнилью необходимо поддерживать оптимальный гидротермический режим. В открытом грунте для этого своевременно удаляют сорняки, прореживают растения, томаты пасынкуют. В теплице проветривают, поливают теплой водой, следят за влажностью грунта.

Пораженную ткань растений присыпают толченым углем или мелом. Можно обмазать ее пастой розового цвета (мел в смеси с марганцовокислым калием с добавлением воды). Также можно вырезать больную часть с захватом части здоровой.

Опытные овощеводы рекомендуют применять некорневые подкормки: сернокислый цинк - 1 г, медный купорос - 2 г, мочевина - 10 г на 10 л воды. Тем, кто не боится применять сильнодействующие препараты, можно посоветовать опрыскивание растений фунгицидами контактного, а лучше комбинированного действия. Фунгициды нового поколения обладают защитным, лечебным и противоспорообразующим действием, но применять их следует строго по инструкции, чередуя через сезон.

ПРОФИЛАКТИКА. Ученые утверждают, что «эпидемии» белой гнили случаются 3 - 4 раза в десятилетие. Если в этом году вы обнаружите признаки заболевания на огородных культурах, придется постараться, чтобы неприятность не повторилась в ближайшие годы. Снижению заболеваемости растений способствуют более поздние сроки посева семян и высадки рассады, уборка маточников до заморозков, зачистка пораженных плодов с обязательным удалением отходов, тщательный отбор только здоровых семенников.

Особое внимание следует обратить на чередование культур в севообороте и возвращение их на прежнее место не ранее чем через 3 - 4 года.

В ХРАНИЛИЩЕ. Белая гниль опасна для плодов, находящихся на хранении, при нарушении температурного режима и повышении допустимого уровня влажности в помещении. Болезнь быстро переносится от зараженных плодов к здоровым при непосредственном их контакте или по воздуху.

Необходимы тщательная очистка и дезинфекция хранилищ, соблюдение оптимальных условий хранения.