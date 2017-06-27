Каждый из нас не раз слышал жалобы пациентов, что участковый врач слушал вполуха, разговаривал во время приема по телефону, назначил лечение, которое не помогло. А еще в поликлинике могут нагрубить, в очереди промариновать, несмотря на то что в талончике указано конкретное время приема.



Два реальных примера из собственного безрадостного опыта посещения поликлиники. В первом случае врач с многолетним стажем тут же организовал высококлассный прием, как только узнал, что перед ним журналист. Сам проводил на рентген, УЗИ, даже договорился со специалистом по иглоукалыванию, чтобы та записала меня на 10 сеансов.

Признаться, я была приятно удивлена подобным отношением участкового врача. Секрет такого радушия открылся при следующем визите. Доктор прозрачно намекнул, что хотел бы получить прекрасную статью в газете о его трудовой деятельности, мол, скоро юбилей. Когда же я ответила вежливым отказом, мой идеальный участковый врач перестал быть таковым. После довелось еще пару раз к нему обращаться, и он показал, каким бывает равнодушным, если пациент не может быть ему полезен.

Другой пример равнодушия показал мне молодой хирург. Не глядя в сторону пациента, специалист задавал редкие вопросы, как-то невнятно сказал, какое лечение назначил. Пришлось каждый раз переспрашивать, иначе нельзя было понять, со мной он говорит или со своей медсестрой. При этом не скажешь, что он не знает свою специальность, осмотр проводил профессионально. Видно, настолько неприятны ему вечно ноющие пациенты, что глаза б его не видели все это! Но, мил человек, ты ведь сам выбрал эту профессию. А она подразумевает любовь к пациенту. Или хотя бы сострадание. К слову, лечение того равнодушного хирурга не помогло. Пришлось привычно читать информацию в интернете и обращаться к знакомым, чтобы найти способы облегчить свои страдания. В таких ситуациях есть еще один вариант - искать платного врача. Многие сразу с этого и начинают.

Давно уже ясно: в первичном звене здравоохранения созрел огромный гнойник, его необходимо удалять и лечить больное место. На все эти проблемы (а именно на долгие очереди к специалистам, грубое обращение с пациентами, излишнюю волокиту и так далее) в своем обращении к правительству РТ указал Президент Татарстана Рустам Минниханов и поручил разработать проект «Дружелюбная поликлиника - татарстанский стандарт».

- В понятие «дружелюбная» заложено четыре параметра, - пояснил на минувшем аппаратном совещании в мэрии начальник управления здравоохранения Казани Ильнур Халфиев. - Первое - врачи должны обеспечить комфортное пребывание пациента в поликлинике, чтобы ему было удобно находиться в ней и получить медицинскую помощь. Второе - доступность медицинской помощи. Третье - медучреждение должно быть эффективно в своей работе в рамках тех средств, что дает государство для оказания медпомощи. И четвертое - повышение удовлетворенности наших пациентов качеством медицинской помощи.

Программа «Дружелюбная поликлиника» стартовала во всех крупных городах Татарстана. В Казани в качестве «пилота» выбрали городскую поликлинику №18, обслуживающую почти 70 тысяч жителей Приволжского района. Ильнур Халфиев, не вдаваясь в подробности, рассказал только о том, как увеличилось время приема врачом пациента.

По словам начальника управления здравоохранения Казани, в 18-й поликлинике удалось вывести непрофильные функции врача на медицинский пост. Таким образом, освободилось 20% времени приема. Сейчас в этом медучреждении врач освобожден от выдачи справок, хождения по вызовам. К больным пациентам на дом выезжает на автомобиле специальная бригада фельдшеров. В поликлинике изменен график работы участковых терапевтов. Они ведут прием в течение 6 часов 40 минут, вместо прежних 4 - 5 часов. Полчаса дается врачам на обед, дополнительно есть два технических перерыва. При этом время приема выросло до 15 минут на одного пациента вместо прежних 7 - 12 минут.

В этом году в Казани капремонт должен начаться в 53 медицинских учреждениях. Помимо этого обновленные объекты здравоохранения оснастят новым медицинским оборудованием и продолжат внедрение проекта «Дружелюбная поликлиника».

В Московском и Кировском районах строители придут в 8 объектов взрослой сети медучреждений и 5 детской, в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах работы начнутся в 5 объектах взрослой сети и в 7 детской, в Приволжском и Вахитовском районах в 9 и 5 соответственно, в Советском районе отремонтируют 8 медобъектов для взрослого населения и 6 для детского.

Все медучреждения, где пройдет капремонт, оснастят оборудованием. Это цифровой рентгеновский аппарат, цифровой флюорограф, маммограф, аппараты УЗИ, аппараты суточного мониторирования АД, эндоскопическое оборудование, гинекологическое и урологическое оборудование.

- Отремонтированные помещения, новое оборудование - все это замечательно, - резюмировал Ильнур Халфиев. - Но нам катастрофически не хватает врачей, узких специалистов. Городские поликлиники лишь на 70% обеспечены врачами. И это еще одна серьезная задача, которую нам необходимо решить с помощью проекта «Дружелюбная поликлиника».