Легенда отечественного футбола, лучший футболист СССР 1972 года в Казань прибыл не случайно - он посол Кубка мира по футболу - 2018. Он побывал во всех городах-организаторах Кубка конфедераций, а в столице РТ посетил матч национальных сборных России и Мексики. Но за несколько часов до игры нашел время, чтобы пообщаться с журналистами.



- Впервые я был в Казани, когда в 1977 году «Спартак» играл в первой лиге. Еще в той, другой Казани. Потом побывал на жеребьевке Кубка конфедераций и еще один раз - на презентации фильма о Колотове. И сейчас приехал, можно сказать, как турист - посмотреть. Без красивых слов: я ошарашен, откровенно говоря. А ведь я поездил по стране и за границей бывал. Но здесь мне отлично. Я вот вчера в Свияжске побывал. Там все было разрушено, а сейчас чисто и красиво: здесь Волга, здесь Свияга. Я в хорошем смысле в шоковом состоянии от всего этого - моя поездка удалась.

Не мог Евгений Серафимович не коснуться и темы сборной России:

- Думаю, с Мексикой будет равная игра (Россия уступила Мексике - 1:2. - Прим. «КВ»). Но, честно говоря, сейчас в нашем футболе нет личностей. Они все футболисты сборной, но не лидеры, которые делают результат на поле. Надежда у меня начала появляться, когда выиграли у венгров и прилично сыграли с чилийцами. Другое дело, что впереди не хватало остроты. Не сказать, что совсем плохо. Потом выиграли у сборной Новой Зеландии. Так что особо вроде ждать нечего. Но, с другой стороны, что, Мексика - такая великая сборная? Глядишь, на этот раз Шишкина не выпустят, и, может быть, даже забьем.

Говоря о нынешних тренерах, Ловчев не мог не упомянуть и Курбана Бердыева:

- Сейчас многие задаются вопросом: а было бы лучше или хуже с Бердыевым во главе сборной? Понятно, что Бердыев - на сегодняшний день лучший тренер страны. Но он каждодневный тренер, ему нужно постоянно быть внутри. А когда тебе команду дают всего на три дня, работа уже по-другому идет. А «Рубин» Бердыев, безусловно, поднимет, пусть и не за один год, но все у него получится. Он ведь домой вернулся, где ему доверяют.