Автомобили и мотоциклы с почти вековой историей, тысячи пройденных километров и большие планы на будущее - вот что объединяет участников авторетроклуба. Заместитель председателя правления региональной общественной организации клуба любителей исторической техники «Авторетроклуб-21» Риф Яруллин и член клуба Фарул Сатрутдинов рассказали «КВ», какие машины разъезжают по дорогам республики.

В клубе только мужчины

Одни участники автоклуба привозят редкие машины, произведенные в прошлом веке, из-за границы, другие создают коллекцию ретроавтомобилей и пополняют свой гараж десятками раритетов со всей страны, третьи более пятидесяти лет ухаживают лишь за одной своей ласточкой. Всего таких любителей в Татарстане насчитывается более сотни. Но главное, как говорит Риф Лутфуллович, не количество, а качество - то, как бережно владелец относится к сохранности своей машины, чтобы продлить ей жизнь.

- История ретродвижения в Татарстане началась еще в 1983 году. Тогда клуб назывался «Автомотоветеран» и просуществовал на энтузиазме сорока человек около 7 лет. В 90-е годы все заглохло. А в 2006-м стараниями Председателя Госсовета РТ и ныне президента «Авторетроклуба-21» Фарида Мухаметшина и группы энтузиастов появился новый «Авторетроклуб «ГАЗ-21». Он объединяет владельцев как отечественной автомототехники, так и иномарок. Сразу замечу, что автомобиль считается ретро, если он произведен до 1970 года. После 70-го и до 80-го - юниоры. Они и не старые, и, конечно, не новые. К таким относятся, например, «Жигули», «Москвичи», «Запорожцы», «Волги «ГАЗ-24», - рассказывает Риф Яруллин.

А вот среди редких ретроавтомобилей, которые есть в Казани, - «Мерседесы», «Астон Мартины», «Форды», а также отечественные машины, начиная с «ГАЗ-АА», «М-1» и «ГАЗ-367» и до «Волги «ГАЗ -21». В золотом фонде клуба и «Форд-Т» 1919 года! За ним казанец ездил в Америку. Есть в Татарстане владельцы «ЗИМов», «Чаек» и даже версия «Чайки» в виде кабриолета. В мечтах участников приобрести еще «ГАЗ-А» и «ЗИС-101», которые производились еще до Великой Отечественной войны. Тогда, как помнит старшее поколение, простые граждане не могли позволить себе покупку автомобиля. Такая роскошь была доступна лишь выдающимся людям. После войны с конца 1946 года начали выпускать «Победу», а также «М-20» - именно для простого населения. Позднее на дорогах появились «Москвичи-401» и «Москвичи-407».

- В Казани около 110 ретроавтомобилей, остальные в районах. Большинство машин на ходу, но часть находится в процессе реставрации. Родной двигатель для ретроавто считается уникальным и требует к себе бережного отношения. Такие машины на дальние расстояния перевозят только на грузовых трейлерах. Остальные уверенно преодолевают длинные дистанции и участвуют в наших многочисленных автопробегах. Есть среди нас и члены клуба, которые коллекционируют машины. В гараже у них стоит несколько десятков машин. Это настоящие автомобильные фанаты, которые восхищаются одним лишь видом раритета. Абсолютное же большинство - владельцы одной машины, на которой ездят более 50 лет. Мы с Фарулом одни из таких, - улыбается Риф Лутфуллович.

Как признаются участники клуба, их движение чисто мужское. Женщин-водителей среди них нет. А вот в качестве пассажиров представительниц прекрасной половины человечества случается увидеть нередко, ведь мужчинам в дороге нужна моральная поддержка жен.

Тысячи километров на колесах ретроавто

Одни из значимых мероприятий клуба - автопробеги. Несколько раз в год владельцы ретромашин отправляются в различные уголки страны. Недавно три машины из Татарстана доехали до Севастополя. Не менее значимы для участников клуба и ежегодные поездки по районам республики в преддверии 9 Мая. Часто ветеранов войны на раритетных авто из дома довозят до главных площадей празднования.

- Я на своем полувековом «Москвиче» объехал весь Татарстан. Во время каждого нашего автопробега по республике мы проезжаем по 500 километров. Ни разу меня моя ласточка не подвела! А как же приятно видеть лица людей, к которым мы приезжаем! К примеру, в прошлом году мы проехали по маршруту Казань - Апастово - Буинск - Дрожжаное. И в каждом пункте нас ждали ветераны войны. Для нас была большая честь прокатить их на ретроавтомобилях, - признался Фарул Кашафович.

Казанские участники клуба принимали участие и в более масштабных мероприятиях. Например, в международном автопробеге Пекин - Париж, который прошел в июне 2016 года через Казань. Правда, от них здесь требовалось не показать водительское мастерство, а оказать техническую помощь участникам. Ведь далеко не все автосервисы берутся за ремонт ретроавтомобилей. А среди участников клуба есть настоящие профи в этом деле. Они и отремонтировали 33 машины. Один из водителей даже оставил поршень от 8-цилиндровой машины, которая после ремонта доехала до Парижа на 7 цилиндрах. Этот подарок сейчас хранится в музее клуба.

- Ежегодно в августе мы проводим международный фестиваль любителей старинной техники, на который рвутся приехать владельцы ретромашин из разных стран. Например, из Польши, Молдавии и стран Прибалтики. В прошлом году в Казань приехало более 200 машин. Каких только моделей не было! Им мы выдавали кубки за лучшую сохранность, лучшую реставрацию и за победы в других номинациях. Одновременно у нас проходили конкурсы «Автосабантуй» в честь окончания реставрационного сезона. Мы проводим различные соревнования - вождение машины по маршруту с полным стаканом воды, протяжка авто «Волга», буксировка и другие, - продолжает Риф Яруллин.

Дорогое удовольствие

Казанцы получают возможность увидеть ретроавто на различных праздниках. Но хочется не только посмотреть, но и сфотографироваться рядом с раритетом. А особо любопытные не могут удержаться, чтобы не заглянуть внутрь машины. Вот только не задумываются, понравилось бы им, если бы в их машину пытался залезть каждый второй.

- Многие владельцы не хотят выставлять редкие машины только потому, что культура поведения у нашего населения низкая. Всем обязательно хочется потрогать автомобиль - просто посмотреть недостаточно. А стоит только пальцем дотронуться, как на отполированной машине остается след. Дети с мороженым часто просят пустить их внутрь посидеть. Некоторые мужчины ломают ручки, пытаясь открыть закрытую дверь. А молодые мамы ставят детей на капот и крылья, чтобы сделать снимок. Они не думают, что на обуви у ребенка песок, которым царапается поверхность. Стоит сделать замечание, как они огрызаются. После таких выставок владельцы чуть ли не плачут. Ведь мы в машины вкладываем сердце и душу, готовим их к показу. А после него приходится авто ремонтировать, - возмущается Риф Яруллин.

Однако участники автоклуба все равно выставляют свои машины напоказ, хотя и приходится весь день отгонять от раритета любопытных недисциплинированных зрителей, а потом тратить свои деньги на реставрацию.

- Лишь немногие могут сами реставрировать автомототехнику. Чаще обращаются к специалистам, - продолжает Яруллин. - Вообще, содержать ретроавто - удовольствие недешевое. Купить его можно и за несколько тысяч, и дороже - в зависимости от состояния. Если машина отреставрирована, то цена доходит и до многих сотен тысяч. Это, например, за «Волгу». Другие редкие модели можно купить и за суммы более миллиона рублей. У них только одна деталь может стоить 600 - 700 тысяч. Но если машина не эксплуатируется несколько лет, то цена на нее сразу падает, потому что все должно двигаться, смазываться. В эластичном состоянии должны находиться и резиновые уплотнители.

Некоторые модели авто были утрачены в период массового сбора металлолома. Когда страна бедствовала, многие сдавали свои машины в металлолом, получая за них, скажем, несколько тысяч рублей. В то же время рыночная цена на них была намного выше.

Музей ретроавтомобилей - мечта

- Наша мечта - создать музей ретроавтомобилей. Однако ни одна страховая компания за это не берется - не может гарантировать сохранность. А мы хотим показать, какие были машины, пока мы их еще можем сохранить. Однако сейчас в своем музее довольствуемся лишь фотографиями и уменьшенными моделями машин. Наша изюминка - их детали. У нас целая коллекция карбюраторов от самых различных моделей. Сейчас авто с карбюратором почти не выпускают, - говорят наши герои.

Однако некоторые из членов клуба пытаются создать музей самостоятельно. Так, в коллекции одного из владельцев 14 машин, и все они в отличном состоянии. Гости республики с удовольствием приезжают посмотреть коллекцию, а участники клуба рассказывают историю автомобилей. Между прочим, первый в России автопробег прошел именно в Казани. 2 января 1914 года в 17-градусный мороз автовладельцы отправились на 8 кабриолетах (!) по маршруту Казань - Лаишево - Шуран. Чтобы преодолеть 80 верст, водители тепло оделись, а чтобы избежать обморожения, мазали лицо вазелином. При этом скорость некоторых авто достигала 90 верст в час. В том же году 22 февраля прошел уже второй автопробег по маршруту Казань - Лаишево - Казань.