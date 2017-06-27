В преддверии сезона летних отпусков Управление Федеральной налоговой службы по РТ напоминает, что для граждан, имеющих задолженности, действует запрет на выезд из страны.



Уточнить и оплатить задолженность по налогам можно, воспользовавшись интерактивным сервисом ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте nalog.ru или на едином портале государственных услуг РФ gosuslugi.ru.

Кроме того, избежать неожиданностей, связанных с ограничением выезда за границу, помогут полезные сервисы на портале государственных и муниципальных услуг РТ. Так, в разделе «Судебные приставы» можно проверить наличие информации об исполнительном производстве в отношении пользователя. Для этого необходимо ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения. Здесь же по номеру исполнительного производства пользователь получит информацию о размере задолженности, а также сможет произвести оплату. Кроме портала госуслуг РТ сервис доступен в инфоматах и мобильном приложении «Услуги РТ».

Информация по штрафам за нарушение правил дорожного движения доступна для просмотра в разделе «ГИБДД и автоуслуги». При вводе госномера автомобиля, номера выписанного протокола или уникального идентификатора начисления (УИН) пользователь получает полную информацию по всем штрафам и может здесь же произвести оплату.

Оплатить налоговые начисления и задолженности возможно в разделе «Налоговая служба» по индексу документа, указанному в извещении налоговой службы, или номеру ИНН.

Препятствием для выезда за границу могут стать также неуплаченные штрафы административной комиссии города Казани - за неоплату муниципальной парковки, нарушение правил благоустройства, сообщается на сайте мэрии Казани. Раздел для проверки наличия данной категории штрафов и их оплаты - «Штрафы административной комиссии города Казани».