Каждый, наверное, сталкивается в повседневной жизни с той или иной правовой проблемой, например, связанной с жильем, ЖКХ, правами потребителя. Нередко первым делом мы садимся за компьютер. Ищем ответ на разных сайтах, к тому же в интернете так много юристов, которые предлагают свои онлайн-консультации.



Как не ошибиться с выбором специалиста? Есть ли критерии, по которым можно определить уровень квалификации и степень надежности консультанта? Об этом мы попросили рассказать директора Казанского института Всероссийского государственного университета юстиции, доктора социологических наук, профессора Галину Кулешову.

- Мне сложно представить, как в решении серьезных юридических вопросов можно полагаться на советы, найденные в интернете. В этом случае есть большой риск того, что вы только еще больше запутаете и усугубите ситуацию, - рассказала Галина Петровна. - Надежнее прийти на очную консультацию к профессиональному юристу. Получить юридическую консультацию не проблема. К тому же у нас хорошо развита система бесплатной юридической помощи. Практически все вузы, где преподают юридические специальности, в том числе и наш институт, имеют на своей базе юридические клиники. Там преподаватели и студенты оказывают бесплатную правовую помощь малообеспеченным, социально незащищенным людям. Наши специалисты имеют право составлять исковые заявления и даже осуществлять представительство клиента в суде.

- А студентам можно без опасения доверить свое дело?

- Студенты, кстати, работают очень тщательно, внимательно, ответственно и обязательно под контролем преподавателя. Для будущих юристов это отличная практика - они учатся общаться с клиентами, ориентироваться в законах, собирать законодательную базу. То есть консультация, полученная в вузовских юридических клиниках, квалифицированная и качественная.

- С чем чаще всего обращаются граждане?

- Больше всего обращений по правам потребителей, ЖКХ, дорожно-транспортным происшествиям. В марте мы совместно с Роспотребнадзором провели научно-практическую конференцию, посвященную самым распространенным правовым проблемам, с которыми сталкиваются люди. Такая учеба специалистам необходима, они всегда должны быть в курсе всех изменений, происходящих в российском и республиканском законодательстве.

- Нормально ли, что в законы часто вносятся изменения?

- Да, изменения происходят постоянно и в административном, и в уголовном, и в гражданском законодательстве. Это нормально, потому что законодательство - отражение времени. Меняется социально-экономическая ситуация, и право, естественно, реагирует на эти изменения. Какие-то законодательные нормы отменяются, а новые вводятся, какие-то законы смягчаются, а какие-то, наоборот, становятся жестче. Поэтому, если юрист стремится быть настоящим профессионалом в выбранной им области права, он должен отслеживать все изменения в законодательстве.

- Сегодня рынок труда перенасыщен юристами. Почему молодые люди поступают в юридические вузы? Ведь наверняка можно выбрать более перспективные и востребованные профессии.

- Переизбыток юристов есть, но хороших специалистов мало. А хороший специалист всегда будет востребован. Современная молодежь понимает это. Я сужу по нашим студентам - они мотивированы на то, чтобы получить качественное образование. Многие уже с первого курса определяются в своей будущей специализации: кто-то хочет работать в следственном комитете, кто-то - в полиции, кто-то намерен заниматься расследованием экономических преступлений. То есть они четко знают, чего хотят, и это очень важно. Они учатся и целенаправленно стремятся на практику туда, где планируют работать.