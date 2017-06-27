Мечты сбываются! 15-летней девчонкой я впервые познакомилась с футболом. В день рождения подружки - 19 июня 2008 года - мы случайно наткнулись на телетрансляцию матча чемпионата Европы. Сборная Португалии играла против сборной Германии. Все девчонки, а нас было шесть человек, влюбились в красивого футболиста, имя которого постоянно звучало во время матча. Как вы догадались, это был Криштиану Роналду.



После этого дня мы начали закупать наклейки, блокноты, закладки с изображением Роналду, снимали с телевизора видео матчей с его участием на свои телефоны с плохонькими камерами. Конечно же, каждая из нас, пятнадцатилетних девочек, мечтала о встрече с кумиром, представляла, как выходит за него замуж. Но в то же время мы понимали нереальность этого. Тогда я и не подозревала, что спустя 9 лет увижу своими глазами первую экранную любовь.

Годы шли, мы росли, о футболе стали забывать. Окончили школу, университет, начали работать, обзаводиться семьями, у кого-то уже есть дети. Мужья в нашей компании оказались настоящими любителями футбола. Мой супруг с упоением смотрит матчи крупных спортивных турниров, сам обожает играть в футбол, настольный и большой теннис, волейбол. Он приучил меня к физкультуре, привил любовь к соревнованиям. Поэтому, когда мы узнали о Кубке конфедераций, сразу же купили билеты на самый интересный, по нашему мнению, матч - Россия - Португалия. Игра проходила 21 июня в Москве на стадионе «Открытие Арена». Добрались мы туда на поезде.

Все было словно в сказке. В каждый приезд я не перестаю любоваться Москвой, ее красотой, ухоженностью, насыщенностью людьми и событиями, высокими скоростями. У меня это вызывает чувство единения со всем происходящим и настоящего счастья. На Красной площади, на набережных, в ГУМе, в парке Горького - везде гуляют позитивные, отзывчивые москвичи и туристы, царит дружеская атмосфера. Очень много было китайцев, немцев, американцев, англичан, мексиканцев. Все улыбались и с восхищением фотографировались на фоне достопримечательностей. В эти моменты понимаешь, что между обычными людьми нет границ, не должно быть войн, вражды.

На сам матч, ради которого и затевалось путешествие, мы приехали за три часа. В метро толкучки не было, доехали спокойно. Вход на стадион занял у нас пару минут. Организовано все было на высшем уровне. Охрана тщательно нас досмотрела, обнаруженные семечки попросили выбросить. До матча у нас оставалось предостаточно времени, чтобы сделать множество фотографий и посмотреть небольшую разминку футболистов.

Стадион взорвался аплодисментами, когда на поле вышел он - Криштиану Роналду. В этот момент я вспомнила день рождения подруги 9-летней давности, а также день своей свадьбы и поняла, что вот оно, чудо. Мечта сбылась: рядом любимый муж, а передо мной первая почти детская любовь. Героем матча, конечно, был Роналду. Внимание болельщиков было приковано только к нему. Одни пытались сделать селфи с бегущим по полю Роналду в кадре, другие просто глаз с него не сводили. В Россию, в Москву приехала футбольная звезда, человек, который уже стал легендой. И вот он перед нами. Это непередаваемые ощущения.

Наблюдать игру Роналду вживую, а не с телеэкрана, его финты, сумасшедшую скорость, реакцию трибун - одно удовольствие. На матче состоялся настоящий футбольный праздник. Несмотря на проигрыш нашей сборной, главным виновником которого стал опять же он, Роналду, болельщики всю игру поддерживали наших футболистов песнями, волнами, аплодисментами. А после матча сами игроки подошли к трибунам и поаплодировали фанатам. Теперь мы в ожидании чемпионата мира по футболу - 2018.