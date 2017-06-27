Календарное лето уже давно наступило, а вот настоящей жары татарстанцы так и не ощутили.

Ждать ли нам по-настоящему летней погоды в ближайшие дни? Что в целом происходит с погодой в Татарстане? Несколько недель назад в некоторых районах республики пронесся смерч. Его запечатлели очевидцы, поделившиеся своими видео в социальных сетях. На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» синоптики разъяснили все эти моменты.

Они подтвердили, что май и июнь выдались не совсем стандартными для нашего региона. В мае температуры оказались на 2 градуса ниже нормы, а вот в июне - на 2 - 3 градуса ниже нормы. Для последних нескольких лет сложившаяся ситуация не является характерной. Однако ранее такое уже встречалось.

- Например, в 1978 году была аналогичная ситуация по температурному фону. В 1969 году май и июнь были еще холоднее. Из последних лет - в 2002 году в мае было чуть холоднее, а в июне чуть теплее, чем сейчас. На сегодня такие низкие температуры связаны с особенностями атмосферной циркуляции. Погода формируется не только у поверхности земли, но и в толще тропосферы. Вот в тропосфере мы находились под влиянием глубоких высотных циклонов и ложбин в холодных воздушных массах. Преобладали северо-западные и западные высотные потоки, которые приносили в наши районы холодный и влажный воздух. В Западной Европе и Западной Сибири, напротив, температуры были выше нормы, также там отмечался дефицит осадков, - объяснила начальник отдела метеопрогнозов УГМС РТ Ирина Трущина.

Специалисты ответили и на самый главный для многих вопрос: «Когда же наступит долгожданное лето?» Долгосрочных прогнозов пока нет, а вот в ближайшие дни ждать жаркой погоды не стоит. Предстоящие выходные и начало следующей недели вновь ознаменуются дождями, местами грозами, усилением ветра. С 27 июня по 6 июля средняя температура ожидается на один градус ниже нормы.

- С субботы начнется новый циклонический процесс. Нас ждут очередные серии циклонов, идущие с запада. Выходные дни и начало следующей недели пройдут под девизом очередного циклона, - констатировала синоптик. - Как только воздушные потоки сменятся на южные и юго-западные, в наш район начнет поступать теплый воздух. В этом случае мы получим долгожданные 30 градусов жары.

А пока татарстанцам остается лишь мечтать о по-настоящему теплых летних деньках. Специалисты подняли и другую важную тему - смерч, который якобы пронесся по некоторым районам Татарстана. Очевидцы сняли на видео это необычное явление и активно распространили его по всем соцсетям. А был ли смерч на самом деле?

- К сожалению, порой в ряде СМИ и соцсетях не совсем корректно и верно интерпретируется та или иная информация. В основном это обычные пользователи, которые стремятся получить некую популярность, выкладывая видео с теми или иными метеорологическими явлениями. Однако они вводят в заблуждение огромное число людей. Например, 1 июня массовое распространение получила информация о смерче, имевшем место на территории Татарстана. Причем, как потом выяснилось, фото и видео распространялись одним пользователем. Одни и те же фотографии демонстрировали, что смерчи наблюдались якобы и в Черемшанском, и в Чистопольском, и в Зеленодольском районах, даже в Казани. Мы не исключаем вероятность того, что это явление имело место. Наши наблюдательные сети располагаются не во всех районах Татарстана. Имеющиеся станции смерч не фиксировали. В целом это трудно предсказуемое явление, достаточно редкое для наших широт, - подытожил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.