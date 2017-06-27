Президент Международной федерации футбола пригласил любителей этого вида спорта посетить столицу Татарстана во время чемпионата мира.

Казань – это город футбола, в котором соединяются культуры Востока и Запада и мирно сосуществуют друг с другом на спортивном празднике. Об этом после матча Португалия – Чили заявил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

«Казань – спортивный город, это уже было нам известно. Но надо добавить, что это и город футбола. Кроме того, миру предстоит для себя открыть Казань и Татарстан – город и регион с богатой культурой и историей. Для меня было открытием увидеть этот плавильный котел, где соединяются культуры Востока и Запада и мирно сосуществуют друг с другом на этом спортивном празднике. Это отличная реклама для всего мира и мира футбола: Казань стоит посетить во время Кубка мира», – отметил Инфантино.

Напомним, вчера в полуфинальном матче Кубка конфедераций на стадионе «Казань-Арена» сборная Чили по пенальти обыграла команду Португалии со счетом 3:0 (итог матча –1:0).