В Казани появились объявления о продаже автографов Криштиану Роналду.

Соответствующие объявления появились в сети Интернет. Так, один из пользователей продает автограф знаменитого португальца за 80 000 рублей. Также в сети можно найти футболку CR7 с его автографом за 45 000 рублей. Вот что думают казанцы по этому поводу:

«Владелец автографа может делать с ним все, что пожелает. Однако я считаю, что это неуважение к Криштиану Роналду. Игрок хотел порадовать фанатов, а некоторые из них пользуются этим в своих меркантильных целях», - заключил пользователь под ником Skipper.

«А почему нет? Человек часами ждал встречи с кумиром! Он заслужил распорядиться автографом так, как пожелает. Думаю, что Раналду все равно», - поделился своим мнением пользователь под ником Zlatan.