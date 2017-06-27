Собор Успения Пресвятой Богородицы в Свияжске может стать объектом ЮНЕСКО

В июле в Свияжске ждут международную комиссию, экспертам которой по многоступенчатой системе предстоит проголосовать за или против внесения собора Успения Пресвятой Богородицы XVI века в список объектов мирового культурного наследия, охраняемых ЮНЕСКО.

Собор Успения Пресвятой Богородицы в Свияжске может стать объектом ЮНЕСКО. Сейчас ведутся подготовительные работы, в том числе и ремонтные, сообщает sntat.ru. Отметим, что Успенский собор считается одной из древнейших построек действующего Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря.

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