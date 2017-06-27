Собор Успения Пресвятой Богородицы в Свияжске может стать объектом ЮНЕСКО. Сейчас ведутся подготовительные работы, в том числе и ремонтные, сообщает sntat.ru. Отметим, что Успенский собор считается одной из древнейших построек действующего Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря.