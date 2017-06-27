Татарстан стабильно входит в число наиболее привлекательных для инвестиций территорий.

Многие мировые компании выбрали Республику Татарстан для расширения своего бизнеса. Поэтому в республике необходимо создать зоны социально-экономического развития в крупных городах - Нижнекамске, Чистополе и Зеленодольске. Глава республики убежден, что эффективность инвестиционной деятельности зависит от уровня подготовки и наличия на территории социально-экономического развития высококвалифицированных кадров. Задача, стоящая перед республикой - стать центром притяжения крупнейших международных и российских инвесторов. Новые инвестиционные проекты потребуют кадрового пополнения. Для нас важно, чтобы это были местные высококвалифицированные специалисты, считает Рустам Минниханов.

В Татарстане действует ТОСЭР Набережных Челнов. Здесь зарегистрировано 9 резидентов, 2,7 млрд. руб. капитальных вложений, создано более 1300 новых рабочих мест.