В этом году цены за внебюджетное обучение в КФУ выросли почти в два раза.

Как сообщил первый проректор КФУ Рияз Минзарипов, это решение не самого университета, а его учредителя – министерства образования и науки России. Таким образом, цены за обучение на бакалавриате стартуют со 102 тыс. рублей. В прошлом же году минимальная цена составляла 64 тыс. рублей. Минзарипов также добавил, что в университете остались в недоумении от таких цен, которые больше подошли бы для вузов Москвы, но никак не Казани.