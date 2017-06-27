Контрольный матч «Рубин» - «Аустрия» в прямом эфире покажет канал «Рубин TV»

Это второй поединок казанцев на сборах в Австрии.

Сегодня июня в 19.00 казанский «Рубин» на австрийском сборе проведет свой второй контрольный матч в летнее межсезонье. Матч будет в прямом эфире транслировать канал «Рубин TV».

Рустэм КУЛЕЕВ

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