Самой популярной профессией, с которой начинали свой трудовой путь работники различных компаний Татарстана, является профессия продавца.



С нее начинал работу каждый десятый. Профессия инженера стала стартовой для 7 процентов работающих татарстанцев. Это выяснилось в результате опроса на тему первой работы, проведенного службой исследований компании HeadHunter.

Интересно, что более чем у половины татарстанцев (61%) первая работа была не по специальности. Чаще всего старт карьеры совпадал с выбранной специальностью у медиков, работников сферы добычи сырья, юристов и строителей.

29% участников опроса из республики проработали на своем первом месте менее полугода. Лишь 2% опрошенных до сих пор работают в той же компании, куда они устраивались первый раз в жизни.

Каждый третий из опрошенных татарстанцев утверждает, что покинул свое первое место работы из-за низкой зарплаты. Четверть ответили, что получили предложение о работе с лучшими условиями, столько же ушли из-за отсутствия возможностей карьерного роста. Для каждого десятого причинами увольнения послужили скучные задачи, неинтересная работа, а также большая загруженность и ненормированный график.

В целом 44% татарстанцев считают, что первая работа никак не повлияла на развитие их дальнейшего карьерного пути. Еще 35% утверждают, что все-таки повлияла. И чаще всего такого мнения придерживаются работники юридической сферы и сферы добычи сырья. А вот те, кто работает в автомобильном бизнесе и транспортной сфере, не считают, что первая работа повлияла на их карьеру. К ним с таким же мнением присоединяется административный и рабочий персонал.