Как повлияла игра португальской команды на экономику Татарстана и почему Кубок конфедераций оказывает положительное влияние на инвестиционное развитие республики? Об этом на пресс-конференции в рамках Кубка конфедераций рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

О первом месте в рейтинге

Татарстан третий год подряд занимает первое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Это означает, что в республике выстроена и работает слаженная инвестиционная система. Основными движущими силами в сфере инвестиционного развития являются система государственных и муниципальных органов, предпринимательское сообщество и население, которое является главным потребителем производимой предпринимателями РТ продукции.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата складывается по многим показателям. Агентство инвестиционного развития РТ контролирует инвестиционное состояние Татарстана. По словам Талии Минуллиной, занять первое место в первый раз было проще, чем удержать позиции в последующие два года, потому что остальные регионы начали подтягиваться. На Петербургском международном экономическом форуме было отмечено, что в среднем регионы подтянулись на 7 позиций. То, что работу Агентства инвестиционного развития РТ высоко оценивают, - стимул для дальнейших достижений.

О факторах инвестиционного климата

Когда идет речь об инвестициях, сложно выделить какой-то один фактор, влияющий на привлечение инвесторов. Но опорой прежде всего является хорошая экономика. Она складывается из дешевизны и квалификации рабочей силы, доступности тарифов, сырья, таможни, мест, куда будет идти продукция, потребителей. Все эти элементы являются важными для развития благоприятного инвестиционного климата в республике. У Татарстана есть слабые места, например, инфраструктурные вопросы. Влияет и конкуренция - некоторые инвесторы уходят в другие регионы. Но если посмотреть на экономическую зону «Алабуга», то на нее приходится половина всех инвестиций, вливаемых во все особые экономические зоны России. Это тоже хороший показатель. Воздействует и человеческий фактор - быстрая реакция, командная работа. В республике достаточно хорошо поставлена работа государственных и муниципальных органов. Российский рынок пугает иностранных инвесторов постоянными внесениями изменений в законодательную базу. Мы же в Татарстане пытаемся быть «островком» стабильности и предоставлять максимальную защиту правам инвесторов, отметила Талия Минуллина.

Об «олимпийском эффекте»

Сложился термин «олимпийский эффект» - это то, что позволяет территориям перейти на более высокий уровень развития с точки зрения торговых отношений после проведения крупных спортивных мероприятий. Любое международное событие требует инвестиционных вливаний. Это касается инфраструктуры, подготовки кадров. Также немаловажно то, что Казань является популярной в сфере туризма. Эта ключевая особенность привлекательна для инвесторов. Мы приглашали инвесторов, которых также информировали о предстоящих мероприятиях, сказала Талия Минуллина. И такой информационный повод становился причиной очередной поездки некоторых руководителей компаний в Татарстан. Это являлось еще одной возможностью обсудить развитие производства.

Об увеличении туристического потока

Кубок конфедераций - только очередное мероприятие. Основное ожидается в следующем году. Это чемпионат мира по футболу - 2018. Далее состоится чемпионат мира по профессиональному мастерству (WorldSkills), который пройдет в Казани с 17 по 22 августа 2019 года. Все это позитивно влияет на имидж территории, на узнаваемость Татарстана в мировом сообществе и приток туристов. Туристическая отрасль подтягивает инвестиционное развитие территории во многих странах. Например, так происходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Там сделали ставку на развитие туризма. Государство много вкладывает в развитие туристической отрасли, а это в свою очередь оказывает позитивный эффект на приток инвестиций. Талия Минуллина привела интересный пример. Мальчик из казанской школы поехал по программе обмена в Великобританию. Там он жил в другой семье. Глава этой семьи из разговоров с мальчиком узнал, что в Татарстане хороший инвестиционный климат. После этого он приехал в Казань и наладил связи с татарстанскими компаниями. Это маленький, но показательный случай того, как важно, чтобы мы все говорили об инвестициях в Татарстан.

О португальской команде

Португальская команда является одной из самых сильных в мире. Благодаря тому, что сборная Португалии играла в Казани, столица РТ попала во многие зарубежные СМИ. Это положительно влияет на республику в плане ее узнаваемости. Позитивная энергетика витала на играх Кубка конфедераций. Казанцы могли почувствовать гордость за то, что такие крупные соревнования мирового уровня проходят у нас. Получается, играют Португалия, Мексика, Чили, а выигрывает Татарстан.