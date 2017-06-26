Международные спортивные мероприятия являются фактором развития торгово-промышленных связей Татарстана.

О том, какие проекты еще готовятся к реализации на территории республики, рассказал на пресс-конференции в рамках Кубка конфедераций заместитель премьер-министра Республики Татарстан - министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов.

Татарстан среди других регионов России по объемам сельскохозяйственного производства занимает 3-е место, по объемам инвестиций - 5-е место. В РТ выпускается значительная доля синтетического каучука, почти половина от общего российского производства полиэтилена, четверть всех российских шин и около четверти грузовиков.

- Общий объем промышленного производства - почти 2 трлн рублей. Основой такого уровня развития промышленности является наш кадровый потенциал. В Татарстане много внимания уделяется развитию человеческого капитала, - отметил Альберт Каримов. - В текущем году поддерживается такой же уровень роста промышленного производства, как и в 2016-м - 3,5 процента.

Как пояснил Альберт Каримов, структура промышленности республики состоит из нескольких крупных сегментов. Одним из них является добыча полезных ископаемых, в основном нефти. Ежегодно на территории республики добывается порядка 35,5 млн тонн нефти. Значительное место занимает переработка нефти и нефтехимия.

Три года подряд Республика Татарстан занимает первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности среди регионов России, что является показательным фактором работы республиканской инфраструктуры. На сегодняшний день созданы условия поддержки и развития инфраструктуры и промышленного производства, которые включают в себя сеть индустриальных парков, расположенных практически в каждом районе республики.

Спикер отметил и новые инвестиционные проекты. Перерабатывающие производства, которые запускаются на территории Татарстана, будут приводить к снижению доли прямой добывающей промышленности и увеличению доли обрабатывающей.

- Энергосбережение - это одно из самых важных направлений развития промышленности в республике. Это важный фактор увеличения конкурентоспособности промышленности и деятельности отдельных бюджетных организаций. Программа по развитию энергосбережения была утверждена еще в 2013 году. К 2020 году республика должна выйти на максимально высокий уровень его развития. Стоит отметить, что энергоемкость снижена на 24%. Сейчас мы работаем над ее дальнейшим снижением. Республика Татарстан является одним из лидеров России по снижению энергоемкости в промышленности, - подчеркнул Альберт Каримов.

В республике активно развивается ветроэнергетика. Внедрен механизм, который стимулирует инвестиции, - так называемые договора поставки мощности. Также существуют специальные механизмы для переработки мусора и возобновляемых источников энергии - ветра, солнца. Создана рабочая группа, которая производит расчеты для привлечения в эту сферу инвесторов. Прорабатываются варианты размещения ветропарков в Татарстане.

- Мы уже ведем переговоры с существующими игроками по их включению в реализацию проекта ветропарков на территории России. Это направление актуально, поскольку в связи с развитием промышленности мы являемся энергодефицитным регионом. При объеме потребления около 28 млрд киловатт-часов в год мы генерируем примерно 21 млрд киловатт-часов в год электроэнергии. Это несмотря на те проекты по модернизации, которые реализуются, включая запуск новой установки на Казанской ТЭЦ-3. Мы рассматриваем ветроэнергетику как возможность размещения дополнительных генерирующих мощностей в Татарстане, - отметил Альберт Каримов.

Альберт Каримов прокомментировал и влияние туристического потока на торговые отношения в связи с проведением матчей Кубка конфедераций в Казани:

- Любое мероприятие, которое привлекает иностранных гостей и способствует увеличению туристического потока, является положительным фактором в развитии нашей торговли, а также стратегическим направлением, поскольку любой человек, приехавший в нашу республику, уже будет знать о Татарстане как о высокоразвитом регионе. Все это будет способствовать формированию имиджа Татарстана в глазах тех людей, которые благодаря крупным мировым мероприятиям, проводимым в республике, узнали, что такое Татарстан.

Спикер подчеркнул, что такие мероприятия, как Кубок конфедераций, закладывают хорошую базу для дальнейшей работы с будущими инвесторами. Увеличение туристического потока в целом оказывает положительное влияние на развитие экономики Татарстана, в частности, на розничную торговлю.