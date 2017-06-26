Об уходе за посевами доложил на республиканском совещании в Доме Правительства РТ заместитель премьер-министра РТ - министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами Президент Татарстана Рустам Минниханов. Так, в общей структуре посевов (2,9 млн га) зерновые и зернобобовые занимают 1,6 млн га, технические культуры - 283 тыс. га, в том числе сахарная свекла - 74 тыс. га, подсолнечник - 131 тыс. га.

По словам Марата Ахметова, состояние озимых позволяет рассчитывать на неплохой урожай. Он также заявил, что высокая влажность почвы на полях приводит к бурному развитию болезней и вредителей и на всех посевах озимых необходимо обязательно завершить пакетную фунгицидно-инсектицидную обработку, совмещая ее с листовой подкормкой.

Что касается заготовки кормов, то сегодня все многолетние травы набрали необходимую массу, и уже в ближайшие дни уборку первого укоса надо завершить.

«Для всех хозяйств использование консервантов в этом году обязательно, - сказал Марат Ахметов. - Без них мы получим сенаж с большим содержанием масляной кислоты».

В целом по республике заготовлено сена 9 тыс. тонн, сенажа - 390 тыс. тонн, 130 тыс. тонн к. ед., на 1 условную голову - 2,2 центнера к. ед. (для сравнения - 8 ц к. ед. в 2016 году).

«Предстоящая неделя должна стать ударной по заготовке кормов, - сказал Марат Ахметов. - Поэтому прошу глав районов провести анализ состояния заготовки и определить конкретные задачи каждому руководителю».

Марат Ахметов напомнил, что 5 - 7 июля аграрии всей страны соберутся в Татарстане на Всероссийский день поля, который пройдет на опытных полях ТатНИИСХ. Всего заявилось более 160 экспонентов, ожидается посещение нескольких десятков тысяч человек.

«Основа будущего урожая во многом закладывается при осенней обработке почвы с углублением пахотного слоя. Эту работу в последние годы мы проводим на площади свыше 400 тыс. га, то есть в пределах 20% от пахоты, а надо бы свыше 800 тыс. га, - сказал министр. - Связано это со слабой энергообеспеченностью сельхозтоваропроизводителей. При среднереспубликанской в 155 л. с. на 100 га посевов она у многих не превышает 100 л. с.».

Марат Ахметов сообщил, что по согласованию с Президентом Татарстана принято решение по приобретению энергонасыщенных тракторов (300 л. с. и выше) российского производства. 50% стоимости тракторов оплачивает бюджет республики, вторую половину - сами хозяйства. Всего на программу выделено 600 млн рублей, а это около 200 тракторов на республику, сообщает пресс-служба Президента РТ. Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ просил глав муниципальных районов взять вопрос на контроль, так как это уникальная возможность нарастить тяговую силу техники хозяйств республики.