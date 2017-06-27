Учреждения и объекты Кировского и Московского районов Казани посетил в понедельник Президент Татарстана Рустам Минниханов. В сопровождении мэра города Ильсура Метшина Президент РТ осмотрел многоквартирные жилые дома по улице Восстания после капитального ремонта - дворовое пространство, подъезды.

Рустаму Минниханову также представили новые технологические решения, ориентированные на улучшение качества жизни населения. Пояснения давал глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.

В доме по ул. Восстания произведен комплексный капитальный ремонт, включая замену всех инженерных сетей, ремонт кровли, фасада, подвального помещения и подъездов. Работы производились с применением новых технологических решений в части оформления фасада, входных групп и подъездов. В частности, здесь установлены подсветка, стеклянные двери, а также поручни в подъездах, организовано место для хранения спортивного инвентаря. В целях повышения энергетической эффективности системы теплоснабжения произведена установка узлов погодного регулирования.

Следующим объектом стал общественный пункт охраны порядка отдела полиции «Восход» на ул. Академика Королева. Этот пункт открывается вместо ОПОП по ул. Гагарина, д. 105, который находился в неудовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Общественный пункт охраны порядка по ул. Академика Королева, 43 расположен на первом этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома, имеет отдельный вход со стороны улицы. Помещение состоит из 4 комнат, коридора и санузла, общая площадь - 73 кв. м. Сейчас здесь завершаются отделочные работы, запланировано приобретение мебели и оргтехники.

Затем Рустам Минниханов посетил здание администрации Кировского и Московского районов Казани на ул. Восстания. В рамках реализации концепции клиентоориентированности государственных органов власти администрация Кировского и Московского районов реализует проекты, направленные на конструктивную работу с жителями и повышение качества предоставления муниципальных услуг.

С января 2017 года в администрации при входе в здание работает зона гостеприимства, где поочередно трудятся специалисты отделов. Ежедневно администрацию посещает порядка 350 человек. Среди нововведений - создание центра оперативного управления, куда выводится видеосигнал с камер видеонаблюдения, установленных на жилых домах в Кировском и Московском районах Казани в рамках реализации программы «Безопасный город». Работа центра позволяет в короткие сроки отрабатывать вопросы, поступающие в обращениях граждан по системам «Народный контроль» и «Открытая Казань».

Рустам Минниханов положительно оценил обустроенную в здании администрации зону гостеприимства. Также в рамках осмотра состоялась презентация проектов скверов, выполненных студентами КГАСУ, и других перспективных проектов, реализуемых на территории районов.