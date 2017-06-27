Сегодня состоится первый полуфинал Кубка конфедераций-2017. Для болельщиков будет организован дополнительный маршрут автобусов – TS-1.

Он начнет курсировать за 4 часа до начала матчей с периодичностью 5 минут по траектории Дворец спорта – станция метро «Козья Слобода» – Kazan Arena.

После матча автобусы развезут болельщиков до станции метро «Козья Слобода» и остановки «Дворец спорта». Автобусы завершат свою работу через два часа после окончания матчей. При предъявлении билета на матч на текущий день и паспорта болельщика проезд будет бесплатным.